Loạt 'người tình màn ảnh' để lại nhiều dấu ấn trong đời Kiều Minh Tuấn

(VTC News) -

Từ một diễn viên đóng vai phụ trong phim Cổng mặt trời (2010), đến nay Kiều Minh Tuấn đã ''bỏ túi'' nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim như Em chưa 18, Chú ơi, đừng lấy mẹ con, Tiệc trăng máu, Nghề siêu dễ... Sánh đôi cùng anh ở những dự án ấy là các bạn diễn nữ xinh đẹp, tài năng.

Kaity Nguyễn

Trước khi thành diễn viên, Kaity Nguyễn từng được biết đến với danh xưng ''hot girl ngực khủng''. Năm 2017, sự nghiệp của cô bỗng lên như diều gặp gió nhờ vai diễn trong phim điện ảnh Em chưa 18, đóng cặp với Kiều Minh Tuấn.

Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn trong "Em chưa 18''.

Tác phẩm này trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại trước khi bị soán ngôi bởi phim Hai Phượng (2019). Diễn xuất tự nhiên của Kaity Nguyễn trong phim cũng được giới chuyên môn và khán giả nhận đánh giá cao. Cô ẵm giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", trở thành Ảnh hậu Bông Sen Vàng trẻ tuổi nhất lịch sử, khi mới 18 tuổi.

Sau Em chưa 18, Kaity Nguyễn tiếp tục ghi dấu ấn trong loạt phim như Hồn papa da con gái, Gái già lắm chiêu V... Đặc biệt, nữ diễn viên sinh năm 1999 và Kiều Minh Tuấn còn có cơ hội hợp tác với nhau trong phim điện ảnh Tiệc trăng máu (2020). Họ vào vai cặp vợ chồng son, chuyện tình được xây dựng theo kiểu trưởng thành hơn phim trước nhưng vẫn rất nồng nhiệt, nóng bỏng.

Tái hợp trong "Tiệc trăng máu'', diễn xuất của bộ đôi nhận được nhiều lời khen.

Sau hai lần hợp tác, nhắc về Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn luôn dành nhiều lời có cánh cho đàn anh: "Về chuyên môn thì miễn bàn. Khả năng diễn xuất của anh Tuấn quá tốt, bản thân tôi cũng được anh hướng dẫn và giúp đỡ rất nhiều trong suốt quá trình làm việc".

Ở tuổi 23, Kaity Nguyễn có sự nghiệp diễn xuất ổn định và được dự đoán là sẽ vươn xa hơn nữa trong làng điện ảnh Việt Nam. Cô xây dựng hình ảnh diễn viên chuyên nghiệp, cầu tiến và không scandal. Sau nhiều năm làm nghề, từ một cô gái có thân hình mũm mĩm, Kaity Nguyễn ngày càng lột xác với vẻ ngoài thon gọn, đằm thắm và quyến rũ hơn.

An Nguy

An Nguy (tên thật Nguỵ Thiên An) là một trong những vlogger đời đầu được giới trẻ Việt yêu mến. Sau một thời gian sống ở Mỹ, An Nguy trở về nước năm 2016 và tham gia The Face 2016 (Gương mặt thương hiệu). Cô cũng lấn sân diễn xuất, tác phẩm gây chú ý nhất là Chú ơi đừng lấy mẹ con (2018), đóng cùng Kiều Minh Tuấn.

Khi phim công chiếu, tin đồn ''phim giả tình thật'' giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy lan truyền khắp mạng xã hội cùng những bức ảnh họ xuất hiện bên nhau tại các sự kiện. Sau đó không lâu, An Nguy thừa nhận có tình cảm với bạn diễn, nhưng cô ý thức được đó là cảm xúc sai trái bởi khi đó, Kiều Minh Tuấn vẫn là một đôi với Cát Phượng. Sự việc khiến An Nguy bị công chúng ''ném đá'' dữ dội.

Ồn ào tình cảm với Kiều Minh Tuấn khiến An Nguy phải rời xa showbiz để trở về Mỹ.

Kiều Minh Tuấn cũng tự nhận lỗi khi đưa An Nguy vào những rắc rối tình ái. Để kết thúc mọi lùm xùm, An Nguy quyết định trở lại Mỹ và cắt đứt hoàn toàn với Kiều Minh Tuấn. Từ đó, cô sống kín tiếng hơn.

Đến tháng 12/2020, An Nguy bất ngờ chia sẻ ảnh cô mang bụng bầu bên người tình đồng giới Alexandra Nguyễn. Tháng 3/2021, cô hạ sinh con gái đầu lòng, tên thân mật là Bay.

Từ khi có con gái, An Nguy trở nên cởi mở, vui vẻ hơn. Cô thoải mái chia sẻ hình ảnh của con cũng như cuộc sống tại Mỹ trên mạng xã hội. Sau nhiều sóng gió, hiện tại cô sống khá yên bình, hạnh phúc.

Cát Phượng

Năm 2019, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đóng cặp trong phim Hạnh phúc của mẹ - tác phẩm sau đó thắng lớn tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng năm 2019. Không chỉ là người tình màn ảnh, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn còn là một cặp đôi ngoài đời thực. Họ được công chúng ngưỡng mộ bởi mối tình sâu đậm vượt qua khoảng cách tuổi tác 18 năm.

Cặp đôi ''chị - em'' bắt đầu hẹn hò từ năm 2009, nhưng đến năm 2017 mới công khai với khán giả. Ban đầu, sự chênh lệch tuổi tác khiến Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng từng nhận về không ít bình luận tiêu cực, nghi ngờ, song thời gian đã chứng minh tình cảm của họ là thật lòng. Không chỉ chăm sóc, bù đắp những tổn thương trước đây cho Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn còn rất thương yêu bé Bom - con riêng của Cát Phượng và chồng cũ Thái Hòa. Anh tự tay tắm rửa, chải tóc cho Bom, ân cần quan tâm đến Bom ngay cả khi cậu đã lớn.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay sau 12 năm yêu.

Sau 12 năm bên nhau, cặp đôi đã ''đường ai nấy đi'' vào dịp Valentine năm 2021. Mãi đến tháng 5/2022, thông tin này mới được Cát Phượng công bố. Nữ diễn viên tiết lộ, Kiều Minh Tuấn chính là người chủ động nói lời chia tay với lý do ''không hợp''. Điều này khiến Kiều Minh Tuấn bị chỉ trích gay gắt. Đến nay, anh vẫn giữ im lặng khi mọi sự chú ý đang đổ dồn về mình.

Cát Phượng là diễn viên hoạt động sôi nổi cả trên sân khấu kịch và phim truyền hình, ghi dấu ấn bởi lối diễn duyên dáng, dí dỏm. Trong hơn 20 năm sự nghiệp, chị nhận được nhiều giải thưởng lớn như Giải Mai Vàng 2001 cho "Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất", Giải Mai Vàng 2002 hạng mục "Nữ nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất", Giải Mai Vàng 2010 với vai Nương trong vở kịch Cánh đồng bất tận... Trong thời gian yêu Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng cũng hỗ trợ, nâng đỡ anh khá nhiều.

Sự nghiệp thành công là thế nhưng chuyện tình cảm của nữ diễn viên sinh năm 1970 lại khá chuân truyên. Trước mối tình 12 năm với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng kết hôn với diễn viên Thái Hòa và có một người con trai. Họ chia tay vào năm 2006 sau 2 năm kết hôn và 4 năm yêu.