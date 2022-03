Loạt nghệ sĩ Việt từng bị Nguyễn Phương Hằng xúc phạm trên livestream

(VTC News) -

Ngày 24/3, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Bà Hằng bị khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Trong những cá nhân từng bị nữ doanh nhân này xúc phạm có rất nhiều nghệ sĩ.

Nguyễn Phương Hằng tại trụ sở công an.

NSƯT Hoài Linh

Vào tháng 3/2021, khi livestream và tố giác ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, Nguyễn Phương Hằng tuyên bố, một số nghệ sĩ Việt đã cấu kết với ông Yên, trong đó nghệ sĩ Hoài Linh bị nhắc vụ việc "ngâm" hơn 14 tỷ đồng tiền quyên góp giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả của lũ lụt.

Quả thật, sau 6 tháng kể từ khi kêu gọi từ thiện và đóng tài khoản từ cuối năm 2020, Hoài Linh vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể về các hoạt động hỗ trợ người dân vùng lũ. Khi bị Phương Hằng "bóc", anh mới lên tiếng nhận lỗi, nêu lý do chậm trễ và khẩn trương giải ngân 15,2 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy 1 tuần.

Nghệ sĩ Hoài Linh cúi đầu xin lỗi trong video giải trình khoản tiền từ thiện.

Sau đó, Hoài Linh vẫn liên tục nhận về những lời lẽ xúc phạm, miệt thị của doanh nhân Phương Hằng. Tháng 7/2021, nam nghệ sĩ gửi đơn tố cáo bà Hằng dựng chuyện vu khống anhăn chặn tiền từ thiện và chi hàng trăm triệu đồng trong số đó cho việc cá nhân. Tháng 12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm.

Ca sĩ Vy Oanh

Giọng ca Đồng xanh chính là nghệ sĩ đầu tiên làm đơn tố cáo Phương Hằng bởi cô liên tục bị bà này thoá mạ trên sóng livestream. Trong đơn tố cáo, Vy Oanh yêu cầu nữ doanh nhân bồi thường 1 tỷ đồng. Nữ ca sĩ bất bình khi liên tục bị nói là "cướp chồng", "cặp đại gia", "đẻ thuê", "mượn nhà sống ảo"... dẫn đến việc bị lập hội nhóm anti trên Facebook, YouTube. Những video quay cảnh bà Hằng lăng mà cô bị lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội.

Khi biết tin bà Phương Hằng bị khởi tố, Vy Oanh vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân: "Vy Oanh từ trước đến nay luôn trấn an mọi người tin tưởng vào pháp luật Việt Nam và cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác. Những tổn thương, vu khống của Vy Oanh và gia đình cũng như các bị hại khác phải gánh chịu sẽ được cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn và bù đắp".

Vy Oanh nhiều lần bị bà Phương Hằng thoá mạ bằng những câu chuyện chưa được xác thực.

Nữ ca sĩ cũng khẳng định thêm: "Cả đời từ nhỏ đến lớn chỉ biết lo làm việc lo lắng cho cha mẹ, anh chị em, cho gia đình, chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Có lẽ tôi đã quá bao dung khi không làm đến nơi đến chốn những tin đồn vô căn cứ này ngay từ đầu, cũng là một kinh nghiệm cho tôi sau này".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Sau Hoài Linh, Nguyễn Phương Hằng tiếp tục tố giác ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn tiền từ thiện thông qua việc dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ các mạnh thường quân. Bà Hằng cũng thường xuyên chế giễu về giới tính, show diễn của nam ca sĩ trên livetream.

Tháng 9/2021, Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tố cáo bà này vu khống, làm nhục người khác, đồng thời cung cấp chứng cứ và lời khai để minh oan cho bản thân.

Ngay trong tối Phương Hằng bị bắt, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ ẩn ý trên trang cá nhân: "Toàn là tin nhắn yêu cầu bài 'Đất nước trọn niềm vui' tại Đồng Dao tối nay".

Nam ca sĩ từng tuyên bố: "Tôi đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật nên chờ bao lâu vẫn chờ. Tôi tin đây là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật".

Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh

Khi làn sóng "sao kê" bắt nguồn từ Nguyễn Phương Hằng trở nên mạnh mẽ, Thuỷ Tiên được khán giả yêu cầu công khai số tiền kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Trung vào tháng 10/ 2020. Thời gian này, livestream của Phương Hằng thường xuyên réo tên Thủy Tiên với những ngôn từ nặng nề, lăng mạ. Nhiều hội nhóm anti nữ ca sĩ được lập ra với những bài đăng đầy tính xúc phạm, chế giễu.

Chiều 17/9/2021, Thuỷ Tiên và Công Vinh đến ngân hàng để lấy hơn 18.000 trang sao kê số tiền hơn 177 tỷ đồng trong tài khoản từ thiện miền Trung. Quá trình này được livestream, thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Sau buổi sao kê, Công Vinh tuyên bố kiện cá nhân, đơn vị có hành vi bịa đặt làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự vợ chồng anh. "Những giấy tờ sao kê này sẽ là bằng chứng gửi công an, cơ quan cảnh sát điều tra. Dù là bất cứ ai, doanh nhân hay người buôn bán bất động sản, chúng tôi sẽ gửi đơn kiện. Tôi tin pháp luật sẽ có chế tài xử lý", Công Vinh khẳng định.

Thuỷ Tiên và Công Vinh xuất hiện tiều tuỵ tại ngân hàng.

Cũng trong tháng 9/2021, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đệ đơn tố cáo Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan chức năng vì hành vi “vu khống, xúc phạm nhân phẩm, uy tín”. Đến ngày 21/1/2022, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an kết luận, Thuỷ Tiên cùng nhiều nghệ sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, MC Đại Nghĩa không có hành vi gian lận tiền từ thiện và không có dấu hiệu phạm tội.

NSƯT Trịnh Kim Chi

Tháng 4/2021, sau khi nói bà Phương Hằng đã "đụng vào tổ kiến lửa" vì tung tin đời tư của hàng loạt nghệ sĩ có tiếng, Trịnh Kim Chi trở thành đối tượng bị bà này miệt thị trên mạng. Phương Hằng đáp trả với giọng điệu gay gắt và đầy thách thức: "Đấy, Trịnh Kim Chi xưng hùng xưng bá, tự cho mình là ổ kiến lửa rồi đã làm gì được tôi chưa?". Cuộc khẩu chiến của Phương Hằng và Trịnh Kim Chi đã gây ồn ào mạng xã hội trong một thời gian, khiến công chúng ngán ngẩm.

Trịnh Kim Chi và bà Phương Hằng có nhiều xích mích.

Trước những lời lẽ miệt thị của bà Hằng, ngày 23/9/2021, Trịnh Kim Chi gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM. Nữ nghệ sĩ tuyên bố cô bị bà Hằng xúc phạm, nhục mạ đời tư, đồng thời bày tỏ mong muốn pháp luật sớm vào cuộc và trả lại danh dự cho mình.