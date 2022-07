Nữ ca sĩ cho biết: "Tôi hay nói với anh rằng, cảm ơn vì đã lấy hết can đảm để yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong từ khóa của Google Search. Minh Hằng là nghệ sĩ nhưng gia đình, bạn bè, khách mời không phải nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều tôi cố gắng dành cho anh". Minh Hằng tiết lộ lý do giấu người yêu trong "bóng tối" là giúp anh tránh áp lực.