Loạt cổ phiếu từng tăng 'bốc đầu' rồi giảm sâu giờ ra sao?

Một mã chứng khoán từng nhận nhiều quan tâm từ nhà đầu tư trước đây là PDC của Du lịch Dầu khí Phương Đông. Nguyên do là mã này có chuỗi tăng chóng mặt gần 75% sau 1 tuần (từ ngày 8 - 15/8).

Cụ thể, ngày 8/8, cổ phiếu PDC giao dịch lần đầu trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 5.100 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 15/8, sau 4 phiên trần liên tiếp, thị giá cổ phiếu này leo lên mức 8.900 đồng/cổ phiếu, tương đương tăng 74,5%. Tuy nhiên, sau chuỗi tăng ấn tượng đó, mã này giảm đột ngột nhiều phiên liên tiếp. Chốt phiên giao dịch ngày 29/8, mã này lại tăng trần 6,9% lên 21.500 đồng.

Thêm điểm đáng lưu ý là cổ phiếu PDC trước đó bị hủy niêm yết trên sàn HNX từ ngày 29/7 do báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của công ty có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong 3 năm 2019, 2020, 2021.

PDC tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước có tên Khách sạn Phượng Hoàng. Tháng 2/2008, doanh nghiệp chuyển sang hình thức cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 150 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là dịch vụ nhà hàng, khách sạn và điều hành tour du lịch.

6 tháng đầu năm, PDC đạt doanh thu gần 22,3 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Nhưng do giá vốn tăng cao, chi phí lớn, khiến doanh nghiệp lỗ 96 triệu đồng sau thuế. Ngày 30/6, tổng tài sản là 274,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Doanh nghiệp đang gánh khoản nợ phải trả 148 tỷ đồng nhưng không có nợ vay tài chính dài hạn. Dòng tiền kinh doanh âm 688 triệu đồng, trong khi cùng kỳ dương 46 triệu đồng.

Trong tháng 8, có 1 cổ phiếu cũng bất ngờ tăng vọt sau nhiều ngày ế ẩm là TAW của Cấp nước Trung An. Thống kê cho thấy, chỉ sau 8 phiên giao dịch (28/7 – 8/8), cổ phiếu TAW tăng 96%. Nhưng cũng như các mã trước, thanh khoản của cổ phiếu TAW thấp, khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình chỉ đạt 50 đơn vị.

sau khi tăng "sốc", mã này chững lại, gần đây liên tục đi ngang, hiện giao dịch ở mức 19.400 đồng/cổ phiếu.

Đầu tháng 6/2022, mã E12 của Xây dựng Điện VNECO 12 sau chuỗi ngày nằm sàn liên tiếp đã bất ngờ vùng lên, tăng hơn 200% chỉ sau ít ngày. Tính từ ngày 23/5 – 2/6, mã E12 tăng 203%, tức mỗi cổ phiếu tăng 12.600 đồng chỉ sau 9 ngày giao dịch. Với 1,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường VNECO 12 cộng thêm khoảng 15 tỷ đồng.

Mới đây, cổ phiếu của VNECO 12 có chuỗi ngày giảm sâu. Theo giải trình mới đây về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ 16 - 20/5, ban lãnh đạo VNECO 12 cho biết việc này do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán trong nước, đa số các cổ phiếu giảm mạnh. Thêm nữa, dù giá cổ phiếu tăng mạnh nhưng giao dịch của mã này khá thấp, trung bình chỉ khoảng hơn 6.000 cổ phiếu mỗi phiên.

Chốt ngày 29/9, cổ phiếu E12 rơi về dưới mệnh giá, giao dịch ở mức 7.200 đồng/cổ phiếu.

Tháng 5/2022, cổ phiếu GCB của Petec Bình Định cũng gây bất ngờ khi tăng 99% sau một tháng nhưng giao dịch èo uột, trung bình chỉ vài chục cổ phiếu một ngày, nhiều phiên “đóng băng” thanh khoản.

Theo đó, chốt phiên giao dịch ngày 16/5, mã GCB đứng mức 21.500 đồng/cổ phiếu, đi ngang so phiên liền trước. Tuy nhiên, trong 5 ngày giao dịch gần nhất, cổ phiếu này tăng 51,4%, tương đương mỗi cổ phiếu thêm 7.300 đồng. Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu GCB trần 3 phiên, tăng tương ứng gần 15% mỗi phiên.

Nếu tính trong 1 tháng trở lại, cổ phiếu của Petec Bình Định tăng đến 99,07%, giúp mỗi cổ phiếu thêm 10.700 đồng. Với hơn 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Petec Bình Định tăng thêm hơn 42 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù giá cổ phiếu tăng mạnh song giao dịch của mã này ít ỏi. Theo Finance Vietstock, từ 17/4 – 16/5, mã GCB trải qua 19 ngày giao dịch, khối lượng giao dịch trung bình mỗi ngày là 37 đơn vị. Thêm nữa, trong khoảng thời gian này, nhiều phiên giá cổ phiếu đi ngang và không hề có giao dịch.

Thời điểm hiện tại, cổ phiếu này đang ít biến động quanh mức 18.600 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, thị trường vẫn ghi nhận một số mã cổ phiếu tăng trần mạnh mẽ, dù không có động lực tăng trưởng rõ rệt và giao dịch khá “hẻo”. Chẳng hạn như mã MGR của Tập đoàn Mgroup tăng 85% sau 3 phiên giao dịch, mã BSH của Bia Sài Gòn - Hà Nội tăng 128% trong 8 ngày giao dịch liên tiếp...

Tuy vậy, điểm chung là hầu hết các mã này đến nay đều giao dịch mệnh giá thấp, thanh khoản kém.