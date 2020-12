Loạt ảnh gây đau lòng về nỗi thống khổ cùng cực của động vật

Loạt ảnh này nằm trong cuốn Hidden: Animals in the Anthropocene, do We Animals Media xuất bản, phản ánh cuộc sống thống khổ của động vật trên khắp thế giới trước sự hành hạ kinh khủng của con người. Sách tập hợp tác phẩm của hơn 40 phóng viên ảnh nổi tiếng chuyên chụp động vật. Trong ảnh trên, người đàn ông Trung Quốc cầm cây gậy sắt mà anh sẽ dùng để đánh chết con chó được chọn để giết mổ.