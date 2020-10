Loạn giá trong đấu thầu mua sắm thiết bị tại Điện lực Bắc Giang

Hàng hóa cùng chủng loại, cùng xuất xứ, thời điểm mua sắm gần nhau, tiêu chuẩn áp dụng theo EVN NPC… nhưng đơn giá nhiều phụ kiện dây dẫn tại Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) cao hơn hẳn so với các công ty điện lực khác trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC).

Vênh giá vài lần

Theo điều tra, gói thầu “Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020” của PC Bắc Giang được mở ngày 29/6. Đến ngày 9/7, ông Nguyễn Bá Sơn, Giám đốc PC Bắc Giang, có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho liên danh Công ty cổ phần Tuấn Ân miền Bắc (Tuấn Ân miền Bắc) và Công ty cổ phần thiết bị điện Hàn Quốc. Giá trúng thầu là gần 9,3 tỷ đồng. Khi quyết định này được phê duyệt, nhiều người giật mình nhận thấy đơn giá ký hợp đồng nhiều phụ kiện như ghíp nhôm, đầu cốt, ống nối… của PC Bắc Giang với nhà thầu cao bất thường.

Một góc trạm 110 kV Lục Ngạn 2 và các đầu xuất tuyến do PC Bắc Giang làm chủ đầu tư. (Ảnh: PC Bắc Giang)

Cụ thể, qua thống kê, phát hiện nhiều chủng loại phụ kiện đường dây điện tại PC Bắc Giang có đơn giá cao hơn so với cùng chủng loại của PC Nam Định, PC Hà Nam, PC Tuyên Quang… dù cùng xuất xứ Tuấn Ân miền Bắc.

Theo đó, với mặt hàng ghíp nhôm 3 bu lông CAPC-25-240 đơn giá PC Bắc Giang mua của Tuấn Ân miền Bắc giá 188.540 đồng/cái (đã có VAT). Tuy nhiên, cũng Tuấn Ân miền Bắc, tại gói thầu “Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên 6 tháng đầu năm 2020” ký với Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) lại chỉ có giá 66.660 đồng/bộ (đã bao gồm VAT). Mức chênh khoảng 121.880 đồng, gấp 2,8 lần.

Tương tự, đơn giá đầu cốt CA70-N PC Bắc Giang ký hợp đồng với Tuấn Ân miền Bắc giá 54.560 đồng/cái (đã có VAT) thì tại PC Hà Nam, Tuấn Ân miền Bắc cấp chỉ với giá 49.280 đồng/cái (đã có VAT).

Với đầu cốt CA95-N, đơn giá PC Bắc Giang ký với Tuấn Ân miền Bắc là 67.760 đồng/cái (đã có VAT), thì đơn giá PC Hà Nam ký với Tuấn Ân miền Bắc chỉ 60.610 đồng/cái (đã có VAT).

Hay với đầu cốt CA120-N trong khi Tuấn Ân miền Bắc cấp cho PC Bắc Giang với đơn giá 89.650 đồng thì đơn giá cấp tại PC Hà Nam chỉ 81.730 đồng/cái (đã có VAT).

Chênh giá cũng xảy ra khi so sánh đơn giá với các phụ kiện đường dây tại gói thầu Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sữa chữa thường xuyên quý III + IV năm 2020 của PC Nam Định, xuất xứ Tuấn Ân miền Bắc. Cụ thể, với đầu cốt CA 240-N đơn giá đã có VTA PC Nam Định ký với Tuấn Ân miền Bắc là 48.510 đồng/cái thì PC Bắc Giang ký với Tuấn Ân miền Bắc giá 205.150 đồng/cái.

Hay với mã đầu cốt CA-150 N, đơn giá PC Nam Định ký với Tuấn Ân miền Bắc là 32.340 đồng/cái thì đơn giá PC Bắc Giang ký với Tuấn Ân miền Bắc là 117.260 đồng/cái.

Với phụ kiện là ống nối MJPT70 -70, trong khi PC Bắc Giang mua đơn giá 40.480 đồng/cái thì Tuấn Ân miền Bắc cấp cho PC Nam Định giá chỉ 19.360 đồng/cái, chênh 21.120 đồng/cái.

Tương tự, ống nối MJPT70 -70 Tuấn Ân miền Bắc cấp cho PC Nam Định có giá 21.560 đồng, thì tại PC Bắc Giang lại “nhảy” lên 40.480 đồng/cái.

Thống kê cho thấy, ở các gói thầu khác mà Tuấn Ân miền Bắc trúng tại PC Bắc Giang, tình trạng “nhảy múa” đơn giá một số chủng loại phụ kiện cũng thường xuyên diễn ra.

Nhà thầu “quen”

Nhìn vào danh sách hàng chục gói thầu Công ty cổ phần Tuấn Ân Miền Bắc đã trúng thời gian qua tại PC Bắc Giang cho thấy doanh nghiệp này thực sự là nhà thầu “quen mặt”.

Qua thống kê từ 2016 đến nay, Tuấn Ân miền Bắc đã tham gia khoảng 35 gói thầu tại PC Bắc Giang, trúng tới 27 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng hơn 77,1%.

Đáng chú ý, chỉ từ đầu năm đến nay, Tuấn Ân miền Bắc trúng 3 gói tại PC Bắc Giang với tổng giá trị hơn 11,2 tỷ đồng. Ba gói thầu lần lượt là: Gói thầu 08.12: Mua sắm vật tư thiết bị điện các loại tháng 8 năm 2020 (quyết định phê duyệt nhà thầu ngày 23/9); Gói thầu 06.04: Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 (quyết định phê duyệt nhà thầu ngày 9/7) và gói thầu Mua sắm ATM các loại quý II/2020 (phê duyệt ngày 20/4).

Đặc biệt, trong năm 2019, Tuấn Ân miền Bắc trúng tới 8 gói thầu tại PC Bắc Giang. Các gói thầu này có giá từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

PC Bắc Giang nói gì?

Trong văn bản trả lời VTC News về các vấn đề liên quan đến việc một số phụ kiện đường dây điện có đơn giá cao hơn so với cùng chủng loại của PC Nam Định và PC Hà Nam, ông Đỗ Bình Dương, Phó giám đốc PC Bắc Giang, cho biết các yêu cầu về kỹ thuật và điều kiện thương mại trong gói thầu của PC Bắc Giang khác với gói thầu của PC Nam Định.

Cụ thể, ông Phương dẫn lời Công ty cổ phần Tuấn Ân miền Bắc cho biết, đầu cốt và ống nối cấp cho PC Nam Định là do công ty này đặt gia công của Công ty cổ phần Thắng Lợi, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của PC Nam Định, không phải đầu cốt, ống nối do Tuấn Ân trực tiếp sản xuất. Do vậy việc so sánh hàng hóa cao, thấp trong trường hợp yêu cầu về kỹ thuật, điều kiện thương mại khác nhau và nhà sản xuất khác nhau là không có cơ sở.

Ngoài ra khi tham dự thầu, trường hợp hàng hóa có cùng các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thương mại như nhau, giá dự thầu giữa các gói thầu, ở các thời điểm khác nhau, nhà thầu có thể dự giá khác nhau. Hoặc gói thầu có nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau, nhà thầu có thể tính toán điều chỉnh đơn giá dự thầu giữa các mục hàng hóa miễn là không vượt giá gói thầu và đạt mục tiêu của nhà thầu.

Về chênh lệch đơn giá ghíp với PC Hà Nam, ông Dương lý giải do ghíp nhôm AC-240, 3 bu lông PC Bắc Giang mua để lắp đặt cho TBA 110kV, E-HSMT yêu cầu chi tiết về kỹ thuật các kích thước,... trọng lượng quy đổi là 0,86kg/bộ (loại 2 lỗ bắt bu lông và 1,01kg/bộ (loại 4 lỗ bắt bu lông). Trong khi đó, yêu cầu kỹ thuật ghíp nhôm AC-240, 3 bu lông trong hồ sơ mời thầu của PC Hà Nam, ghi chung chung, để lắp đặt cho đường dây trung thế.

Tuy nhiên, thông tin tới VTC News, đại diện PC Nam Định khẳng định các tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu được công ty ban hành theo đúng thông số EVN NPC ban hành.