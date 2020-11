Loài vật có khả năng 'dự đoán tương lai'

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, mô hình này đáng tin cậy đến mức dơi có thể theo dõi con mồi ngay cả khi chúng đang nấp sau cây cối để chặn định vị qua tiếng vọng.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học dạy dơi cách theo dõi côn trùng mà không cần rời khỏi vị trí hiện tại. Sau đó, họ ghi lại các tín hiệu định vị bằng tiếng động do con vật phát ra, cũng như hướng dơi quay đầu khi theo dõi đường bay của côn trùng.

Nghiên cứu chỉ ra rằng dơi có khả năng dự đoán đường bay của con mồi. (Ảnh: VK)

Nhóm nghiên cứu cũng bổ sung chướng ngại vật khiến việc theo dõi con mồi trở nên khó khăn. Nếu dơi không thể dự đoán đường bay của con mồi tiềm năng, chuyển động đầu chúng sẽ luôn trễ hơn chuyển động của côn trùng. Tuy nhiên dơi vẫn theo dõi mục tiêu một cách chính xác.

Dơi thường dùng khoảng trễ giữa thời gian phát ra tín hiệu siêu âm và tiếng vọng thu được để xác định khoảng cách của con mồi. Để làm điều này, nó nghiêng đầu để nắm bắt được những thay đổi về cường độ tiếng vọng để tìm côn trùng. Ngoài ra, dơi có thể ước lượng tốc độ bay của con mồi.

Các nhà khoa học cho rằng dơi sử dụng thông tin về tốc độ của con mồi thu được thông qua độ trễ của tiếng vọng cũng như hướng đi của mồi để lập ra mô hình bay và dự đoán vị trí tương lai của mục tiêu. Đồng thời, nó điều chỉnh tần số tiếng vọng để cập nhật và điều chỉnh mô hình bay trong quá trình săn mồi.