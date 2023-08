Loại rau nhiều canxi vượt xa trứng, sữa cực tốt cho sức khoẻ

(VTC News) -

Cải xoăn được ví như “vua của các loại rau” bởi hàm lượng dinh dưỡng cao. Vậy, rau cải xoăn có tác dụng gì?

Thành phần dinh dưỡng của rau cải xoăn

Thành phần dinh dưỡng trong một cốc cải xoăn kale khoảng 67g bao gồm:

Vitamin A: 206% RDA (theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị mỗi ngày).

Vitamin K: 684% RDA.

Vitamin C: 134% RDA.

Vitamin B6: 9% RDA.

Mangan: 26% RDA.

Canxi: 9% RDA.

Đồng: 10% RDA.

Kali: 9% RDA.

Magie: 6% RDA.

Vitamin B1 (Thiamin), vitamin B2 (Riboflavin), vitamin B3 (Niacin), sắt và phốt pho: 3% RDA.

Chất xơ: 2g.

Protein: 3g.

Tinh bột: 4g.

Hàm lượng chất xơ trong một cốc cải xoăn kale chiếm khoảng 10% lượng chất xơ hàng ngày, giúp bạn no lâu và có khả năng kiểm soát bệnh tiểu đường.

Hàm lượng vitamin C trong cải xoăn tương đối cao. 67g cải xoăn cung cấp khoảng 134% nhu cầu vitamin C hàng ngày, trong khi 131g trái cây họ cam chỉ cung cấp 113% nhu cầu. Vì vậy, khi bạn không thích ăn những trái cây như cam, quýt, bưởi bạn có thể uống 1 cốc nước ép cải xoăn kale mà vẫn đảm bảo nhu cầu vitamin C cho cơ thể mỗi ngày.

Về hàm lượng vitamin A (vitamin quan trọng cho chức năng miễn dịch và thị lực khỏe mạnh), 67g cải xoăn đáp ứng khoảng 206% lượng vitamin A hàng ngày bạn cần.

Bên cạnh đó, loại rau này còn chứa nhiều vitamin quan trọng như B1, B3, B6,.. và các hoạt chất có tính chống oxy hóa cao, nhờ đó góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và phòng ngừa sự hình thành của các khối u ác tính.

Rau cải xoăn rất tốt cho sức khoẻ.

Rau cải xoăn có tác dụng gì?

Báo Vietnamnet dẫn nguồn Food Unfolded cho biết, 100g cải xoăn có khoảng 250mg canxi, trong khi đó, chỉ số tương tự ở sữa là 110mg, trứng là 50mg. Cải làn cũng là nguồn cung cấp canxi tốt cho cơ thể.

Đậu nành là loại thực phẩm chứa rất nhiều canxi. Lượng khoáng chất đó ở đậu phụ còn được tăng cường hơn nhờ quá trình đông đặc sữa đậu nành. Nhờ vậy, trong 100g đậu phụ có tới 350mg canxi.

Hầu hết các loại hạt là nguồn cung cấp canxi tốt, nhưng hạnh nhân xếp hạng nhất với khoảng 260mg canxi trong 100g hạt.

Dưới đây là những tác dụng của rau cải xoăn với sức khoẻ đã được chứng minh:

Bảo vệ mắt và thị lực

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn tờ Women's Health cho biết, thị lực của nhiều người suy giảm khi họ già đi, nhưng cải xoăn có thể giúp giảm thiểu điều đó.

Các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin có trong loại rau thuộc họ cải cũng giúp bảo vệ mắt và duy trì thị lực bằng cách giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và bệnh đa hồng cầu.

Để có kết quả tốt hơn, hãy ăn cải xoăn với cà rốt.

Nhiều chất dinh dưỡng

Cải xoăn rất bổ dưỡng vì nó chứa nhiều vitamin (A, K, C, B6, thiamin, riboflavin và niacin), khoáng chất (mangan, canxi, kali, đồng, magie, sắt và phốt pho), chất xơ, omega 3 axit béo, cũng như chất chống oxy hóa.

Trên thực tế, theo Tạp chí Dinh dưỡng Healthline, cải xoăn là một trong những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất trên hành tinh.

Chỉ một cốc cải xoăn khoảng 28 gr đã chứa đến 206% lượng vitamin A, 684% lượng vitamin K và 234% lượng vitamin C mà Uỷ ban hữu cơ Mỹ (USDA) khuyến nghị dùng mỗi ngày. Do đó, kết hợp cải xoăn vào chế độ ăn uống của bạn sẽ mang lại cho bạn những lợi ích lành mạnh.

Chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Chất chống oxy hóa có thể giúp kiểm soát thiệt hại oxy hóa từ các gốc tự do, do đó bảo vệ bạn khỏi nhiều bệnh mãn tính, một số bệnh ung thư và lão hóa.

Một số chất chống oxy hóa - quercetin và kaempferol - được tìm thấy trong cải xoăn cũng có các chức năng khác có thể hỗ trợ làm giảm huyết áp và giúp giảm viêm.

Xây dựng và duy trì mật độ xương

Loại vitamin K có trong rau họ cải này là K1, khác với loại K2 thường có trong rau lên men, có thể kích hoạt các protein có thể liên kết với canxi.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn tạp chí sức khoẻ Women's Health cho biết, một lợi ích quan trọng khác là vitamin K có trong cải xoăn cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mật độ xương. Điều này làm giảm nguy cơ gãy hoặc gãy xương.

Tóm lại rau cải xoăn có nhiều tác dụng cho sức khỏe, như làm đẹp da, giữ dáng, dự phòng ung thư, cải thiện thị lực,... Do đó, bạn có thể bổ sung cải xoăn kale mỗi ngày.