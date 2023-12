Loại quả bé xíu nhưng tốt cho phổi, giảm ho, cực tốt nếu ăn vào mùa đông

(VTC News) -

Loại quả nhỏ xíu này là quả me rừng. Quả me rừng tên khoa học là Phyllanthus emblica, thường được gọi là me rừng, me mận, chùm ruột núi hoặc là mắc kham.

Đây là loại quả nhỏ màu xanh vàng, vị chua chát, sau khi nhai kỹ sẽ cảm nhận được vị ngọt trong miệng.

Tác dụng của quả me rừng

Thành phần dinh dưỡng của quả me rừng

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, mỗi 100g quả me rừng chứa:

44g lượng calo

0,9g đạm

0,6g chất béo

10,2g carbohydrate

4,3g chất xơ

Cùng các loại vitamin A, B5, E, K và khoáng chất khác như: đồng, mangan.

Đây đều là những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mỗi ngày.

Các bộ phận: rễ, quả, vỏ cây và lá cây me rừng được thu hoạch làm dược liệu quanh năm. Riêng quả chỉ hái vào mùa thu - đông. Dược liệu me rừng có thể dùng tươi hoặc phơi khô và bảo quản cẩn thận để dùng dần.

Quả me rừng rất tốt cho sức khoẻ.

Tác dụng của quả me rừng với sức khoẻ

Theo y học cổ truyền

Bài viết của BS Trần Mạnh Tình trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, theo Đông y quả me rừng vị chua, ngọt, đắng, tính mát, tác dụng thu liễm giáng áp.

Theo bác sĩ Tình, me rừng thường dùng chữa cảm mạo phát sốt, ho, đau cổ họng, miệng khô khát. Mỗi ngày dùng 10-30 quả sắc uống. Hoặc quả me rừng ướp muối, rồi phơi khô làm ô mai ngậm chữa ho, viêm họng, nôn mửa.

Trị tiểu đường: Quả me rừng 15 - 20g, ướp với muối ăn hoặc nấu nước uống hằng ngày.

Trị nước ăn chân: Lấy quả me rừng giã lấy nước bôi vào chỗ chân bị nước ăn.

Chữa phù thũng: Quả me rừng 10 - 30g. Bạn có thể cho râu ngô, mã đề sắc cùng lấy nước uống nhiều lần trong ngày.

Theo sách “Những cây thuốc vị thuốc Việt Nam” của cố giáo sư Đỗ Tất Lợi, quả me rừng được dùng làm thuốc chữa một số bệnh dưới dạng sắc nước uống hoặc dưới dạng ô mai. Trong một số tài liệu mới đây thì có nói đến quả me rừng ngâm đường hoặc mật ong làm sirô để giải khát, thanh nhiệt.

Theo y học hiện đại

Y học hiện đại cho rằng cây me rừng là dược lý mang lại những công dụng như:

+ Giúp cơ thể tăng khả năng hấp thu canxi: Các bộ phận của cây me rừng chứa nhiều khoáng chất và vitamin nên cải thiện khả năng hấp thu canxi cho cơ thể.

+ Cải thiện khả năng tiêu hóa: Quả me rừng giàu chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột, hạn chế kiết lỵ, tiêu chảy và táo bón. Ngoài ra đây còn là vị thuốc giảm đầy hơi, chướng bụng, ợ nóng.

+ Tốt cho tim mạch: Me rừng chứa thành phần giúp hạn chế sự tích tụ cholesterol bên trong thành mạch nên giảm nguy cơ bị huyết áp cao, xơ vữa động mạch và đột quỵ.

+ Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường:Trong cây me rừng có hợp chất crom tham gia vào quá trình chuyển hóa glucid và lipid, tăng liên kết giữa insulin với các cơ quan thụ cảm nên điều tiết nồng độ insulin trong máu đồng thời hỗ trợ ổn định đường huyết.

Trên đây là những tác dụng của quả me rừng với sức khoẻ. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn.