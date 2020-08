Loài khủng long kỳ quái da gắn gai tua tủa như đinh tán

Bộ xương của Scelidosaurusus harrisonii được thu thập cách đây 160 năm ở bờ biển kỷ Jura phía Tây Doset. Hóa thạch này được xác định có niên đại khoảng 193 triệu năm, gần với buổi bình minh của Thời kỳ khủng long.

Nhiều năm qua, các nhà khoa học miệt mài nghiên cứu hóa thạch này. Tuy nhiên, những tiến triển vượt bậc được ghi lại trong 3 năm trở lại đây khi Tến sĩ cổ sinh vật học David Norman của Đại học Cambridge (Anh) cùng các đồng nghiệp phân tích chi tiết bộ xương của Scelidosaurus.

Hình ảnh mô phỏng về Scelidosaurusus harrisonii. (Ảnh: BGR)

Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Zoological Journal of the Linnean Society of London mới đây không chỉ tái tạo hình dáng của Scelidosaurus mà còn tiết lộ nó là tổ tiên ban đầu của ankylosaurs. Ankylosaurs, sống trong kỷ Phấn trắng muộn, được ví như một cỗ xe tăng hạng nặng nhờ thân hình được bao bọc bởi lớp xương cứng giống như giáp bảo vệ.

Theo ông Norman, hộp sọ của Scelidosaurus có sừng ở rìa sau. Một số xương của nó khác biệt hoàn toàn với các loại khủng long khác. Xương sọ của loài khủng long này được bao phủ trong một lớp sừng cứng, tương tự như lớp sừng trên bề mặt sọ của loài rùa. Toàn bộ cơ thể của nó được bảo vệ bởi một lớp da "gắn" những mảnh gai xương giống như đinh tán.

Những chiếc răng nguyên thủy và bộ hàm đơn giản của Scelidosaurus cho thấy nó là loài khủng long ăn cỏ. Cánh tay của Scelidosaurus khá dài chỉ ra rằng tư thế di chuyển chủ yếu của nó là bằng 4 chân.

"Thật không may khi một loại khủng long quan trọng như vậy lại chưa từng được mô tả chính xác. Bây giờ, nó được mô tả chi tiết và cung cấp những hiểu biết mới và bất ngờ liên quan tới đặc điểm sinh học của các loài khủng long sơ khai và các mối quan hệ cơ bản của chúng", ông Norman cho hay.