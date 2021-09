Lo ngại 'quả bom nợ' Evergrande, Phố Wall lao dốc

(VTC News) -

Theo Reuters, những lo ngại về khả năng "lây lan" từ nguy cơ sụp đổ của "gã khổng lồ" bất động sản Evergrande (Trung Quốc) đã gây áp lực giảm lớn tới các chỉ số chính của Phố Wall trong phiên giao dịch 20/9.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 vừa ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 5 khi mất 1,7%. Nasdaq Composite - rổ chỉ số tập trung vào nhóm công nghệ - cũng giảm 2,2%, sau khi mất hơn 3% đầu giờ. Hai chỉ số này hướng tới tháng giảm điểm mạnh nhất từ tháng 9/2020.

Hoạt động bán tháo đẩy Phố Wall lao dốc phiên 20/9. (Ảnh: Reuters).

Các "ông lớn" như Microsoft Corp, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc và Tesla Inc là những cổ phiếu gây áp lực giảm lớn nhất đối với các chỉ số Nasdaq và S&P 500.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng giảm 614,41 điểm (1,78%), xuống 33.970,47 điểm. Đây là mức giảm theo phần trăm trong ngày lớn nhất của chỉ số này kể từ tháng Bảy.

Đáng chú ý, 11 lĩnh vực lớn cấu thành chỉ số S&P 500 đều giảm điểm, trong đó các lĩnh vực nhạy cảm về kinh tế giảm mạnh nhất, như năng lượng giảm 3% và ngân hàng giảm 2,9%, khi những lo ngại về khả năng vỡ nợ của tập đoàn Evergrande dường như đang chi phối thị trường nói chung.

Không riêng tại Mỹ, đêm qua, tình trạng bán tháo cũng diễn ra trên toàn cầu. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 3,3%, đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 10/2020, trong khi Stoxx Europe 600 của thị trường châu Âu giảm 1,7%.