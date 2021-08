Lơ là chống dịch COVID-19, Bí thư và Chủ tịch phường bị đình chỉ công tác

(VTC News) -

Tối 11/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cùng lãnh đạo Sở Y tế làm việc với thị xã Hoàng Mai liên quan đến một trường hợp F0 trong cộng đồng có lịch trình tiếp xúc phức tạp, khai báo không trung thực. Đó là bệnh nhân V.L.Q (SN 1977, trú ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 4/8, ông V.T.Q. (SN 1977) một mình chạy xe 7 chỗ từ phường Quỳnh Thiện vào Đồng Nai để đón 3 người đưa về huyện Con Cuông và Anh Sơn. Ngày 8/8, ông V.T.Q về đến nhà riêng tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai nhưng không khai báo y tế mà tiếp tục đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và TP Vinh.

Trưa 10/8, khi có thông tin về ca mắc COVID-19 tại huyện Con Cuông, ông V.T.Q. mới lên trạm y tế phường Quỳnh Thiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, chiều 11/8 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

PCT UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long họp khẩn trong đêm sau khi có 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở thị xã Hoàng Mai

Trước diễn biến phức tạp của ca bệnh, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu thị xã Hoàng Mai các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương truy vết các trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh, bằng mọi biện pháp loại bỏ nhanh các F0 ra khỏi cộng đồng. Yêu cầu tạm đình chỉ công tác Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, và Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện vì lơ là chống dịch COVID-19.

Bước đầu đã truy vết được 29 F1, hơn 195 F2 liên quan đến bệnh nhân.

Sở Y tế đã ra quyết định đình chỉ ngay tất cả các hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện Quang Khởi từ 0 giờ ngày 12/8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long giao công an thị xã Hoàng Mai điều tra làm rõ việc bệnh nhân V.L.Q đã cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch, làm nguy cơ dịch lây lan ở thị xã Hoàng Mai, tạm đình chỉ công tác của Trưởng Công an Phường Quỳnh Thiện.