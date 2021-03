Kỷ luật cảnh cáo Thượng tá Biên phòng An Giang chứa hàng lậu trong nhà

(VTC News) -

Chiều 19/3, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã họp và thống nhất ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Thượng tá Hoàng Văn Nam - Phó trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm.

Ngoài cảnh cáo về mặt Đảng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xem xét, kỷ luật về Quân đội đối với Thượng tá Hoàng Văn Nam với hình thức cảnh cáo.

Theo Biên phòng tỉnh An Giang, Thượng tá Hoàng Văn Nam thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến để vợ, con cho người khác gửi hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong nhà mình. Điều này tạo ra dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân, gia đình, đơn vị và lực lượng bộ đội biên phòng.

Hàng hóa không không có hóa đơn, chứng từ được phát hiện trong đợt kiểm tra.

Như VTC News thông tin, ngày 28/2, Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Vĩnh Nguơn (TP Châu Đốc) kiểm tra hành chính 3 căn nhà tại phường này, thu giữ trên 1.140 sản phẩm, hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ.

Theo Công an An Giang, căn nhà thứ nhất ở số 276, thuộc tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, do Thượng tá Hoàng Văn Nam và vợ làm chủ, khi kiểm tra có con của họ ở nhà.

Căn thứ hai ở số 142 thuộc tổ 5, khóm Vĩnh Tân, cũng thuộc sở hữu của vợ chồng Thượng tá Hoàng Văn Nam, hiện cho người khác thuê ở. Căn thứ ba ở số 193, tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, do bà Trần Thị Dũng, chị vợ ông Nam làm chủ hộ.