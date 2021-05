Lộ giá quảng cáo của Song Hye Kyo, viết vài dòng đủ mua cả căn nhà

(VTC News) -

Được mệnh danh là đại mỹ nhân Hàn Quốc, sức hút của nữ diễn viên Song Hye Kyo chưa bao giờ giảm sút. Kể từ khi ly hôn, Song Hye Kyo không có tác phẩm mới nào được ra mắt nhưng trên các mạng xã hội, mỹ nhân này hoạt động khá tích cực.

Theo một số nguồn thông tin, Song Hye Kyo giàu lên rất nhanh nhờ các bài quảng cáo trên trang cá nhân. Trong thời đại truyền thông xã hội phát triển, lưu lượng truy cập chính là giá trị, đây là nguyên tắc phổ biến trong giới giải trí. Dù đã lâu Song Hye Kyo không có tác phẩm nào nhưng sức hút của cô vẫn đáng kinh ngạc.

Song Hye Kyo được xem là tường thành nhan sắc của Kbiz.

Là một trong những nữ diễn viên được trả cát-sê cao nhất tại Hàn Quốc, doanh thu quảng cáo của Song Hye Kyo cũng thuộc hàng top. Theo báo cáo Women's Wear Daily, vào tháng 2/2021, Song Hye Kyo đã tung ra nội dung quảng cáo cho một nhãn hàng, mức giá cho quảng cáo này cao ngất ngưởng, tương đương 11 tỷ đồng.

Không quá lời khi nói rằng, chỉ việc đăng vài tấm ảnh, gõ vài dòng giới thiệu, Song Hye Kyo có thể mua được một ngôi nhà, thứ mà nhiều người mơ ước cả đời.

Hậu ly hôn, nhan sắc của nữ diễn viên thăng hạng.

Ngoài ra, ngôi sao tầm cỡ như Song Hye Kyo thường tích lũy được đông đảo người hâm mộ. Các fan của nữ diễn viên sẵn sàng chi tiền vì tình yêu dành cho thần tượng. Đây cũng là lý do các nhãn hàng, thương hiệu sẵn sàng hợp tác với Song Hye Kyo.

Tuy nhiên, một số fan lo ngại, nếu Song Hye Kyo không sớm trở lại đóng phim, cô có thể sẽ bị sụt giảm doanh thu quảng cáo.

Dù chưa có tác phẩm nào mới nhưng giá trị thương mại của Song Hye Kyo vẫn cực cao.

Mới đây, một tổ chức ở Hàn Quốc tiến hành cuộc bình chọn Những nữ diễn viên xinh đẹp nhất, mời khán giả chọn ra những nữ diễn viên Hàn Quốc có ngoại hình đẹp nhất trong lòng họ. Song Hye Kyo, nữ thần được công nhận suốt bao năm, thực sự bị đánh bại trong cuộc bình chọn này. Cô còn không lọt vào nổi top 10 mà chỉ đứng thứ 17, sau cả Son Yejin và Park Shin Hye.

Song Hye Kyo hiện đang quay phim Now, We Are Breaking Up. Đây có thể coi là tác phẩm mang theo nhiều kỳ vọng của nữ diễn viên.

Nữ diễn viên hiện đang tích cực hoạt động ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nếu tác phẩm được đón nhận, giá trị thương mại của Song Hye Kyo sẽ tiếp tục tăng cao trong tương lai, nhưng nếu nó là "bom xịt", Song Hye Kyo có thể sẽ phải đối mặt với những khó khăn nhất định.

Nói cách khác, thành công hay thất bại của Now, We Are Breaking Up có ý nghĩa rất lớn với tương lai kinh tế của cô.