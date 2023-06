Lộ diện những 'kịch bản' gây án của 2 tên cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Trước khi thực hiện vụ cướp manh động, liều lĩnh tại tiệm vàng Đức Nam ở xã Đồng Cẩm (Kim Thành, Hải Dương) vào tối 7/6, Nguyễn Văn Doanh (SN 1989) và Lương Văn Đạt (SN 1990, cùng trú tại xã Tiên Cường, Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đã bàn bạc nhau phương thức gây án khá kỹ lưỡng.

Được biết, Nguyễn Văn Doanh từng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 (thuộc thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng, Tiên Lãng) vào năm 2013, còn Lương Văn Đạt cũng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, khoảng năm 2020, qua các mối quan hệ xã hội, hai đối tượng quen biết và thường xuyên qua lại với nhau.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương hỏi cung đối tượng Nguyễn Văn Doanh.

Ngày 31/5, Doanh đến nhà Đạt chơi, tâm sự với Đạt về đang có một khoản nợ. Đạt cũng chia sẻ rằng anh ta đang cần tiền để chi tiêu cá nhân, gợi ý việc thực hiện vụ cướp tài sản tại tiệm vàng. Lúc này, Doanh hỏi Đạt về phương tiện gây án thì đối tượng nói sẽ dùng súng.

Sau đó, Đạt mang ra một khẩu súng dạng colt xoay lau trước mặt Doanh; đồng thời cả hai bàn bạc việc chuẩn bị phương tiện và công cụ gây án. Theo kế hoạch được phân công, Đạt có nhiệm vụ mượn xe máy, chuẩn bị súng, búa, còn Doanh chuẩn bị áo chống nắng, khẩu trang, mũ…

Từng có thời gian làm nghề sơn bả và thi công ở tại một số hộ gia đình tại xã Bình Dân, huyện Kim Thành nên Doanh thống nhất với Đạt sẽ thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện Kim Thành.

Từ 4/6, các đối tượng đã bắt đầu lên kế hoạch và chuẩn bị công cụ, phương tiện thực hiện vụ cướp tiệm vàng. Cả hai đã đến khu vực thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng mua 2 chiếc áo chống nắng, 2 khẩu trang vải và 2 mũ lưỡi trai.

Ngày 5/6, do không thấy chiếc búa để trong bếp của nhà Đạt có cán nên Doanh đã đến thị trấn An Lão mua một chiếc cán búa với giá 30 nghìn đồng rồi mang về nhà của Đạt.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương hỏi cung đối tượng Lương Văn Đạt.

16h ngày 6/6, Doanh cho áo chống nắng, mũ lưỡi trai, găng tay y tế, đề can màu xanh và trắng (đề can do Đạt mua) cùng búa vào một ba lô để ở võng xe máy, còn Đạt mang theo khẩu súng để thực hiện vụ cướp tài sản. Sau đó, Doanh đèo Đạt đến nhà bạn của Đạt tên là Sáng để mượn xe máy.

Sau khi mượn được xe máy, cả hai đi đến một nghĩa trang tại huyện An Dương, TP Hải Phòng. Tại đây, Đạt tháo biển kiểm soát xe máy cho vào cốp xe; lấy đề can dán vào toàn bộ chiếc xe máy nhằm che đặc điểm nhận dạng. Tiếp đó, các đối tượng mặc áo chống nắng, đội mũ, đeo khẩu trang rồi điều khiển xe máy đến khu vực xã Bình Dân.

Tại khu vực này, cả hai phát hiện có một tiệm vàng nhưng các đối tượng không thực hiện vụ cướp do thấy tiệm vàng gần trụ sở UBND xã, lo sợ sẽ bị Công an bắt giữ. Trên đường đi theo quốc lộ 17B về xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, bọn chúng phát hiện có một tiệm vàng ở bên trái đường nhưng chúng chỉ quan sát rồi tiếp tục đi về phía nghĩa trang để bóc đề can và lắp biển kiểm soát lại trước khi mang trả xe máy cho Sáng…

Ngày 7/6, theo đúng hẹn, khoảng 16h cùng ngày, Doanh tiếp tục chở Đạt đến nhà Sáng để mượn xe máy Exciter làm phương tiện gây án.

Cũng như lần trước, các đối tượng đến một nghĩa trang khác trên địa bàn huyện An Dương để tháo biển kiểm soát, dán đề can nhằm xóa đi đặc điểm nhận dạng của chiếc xe; mặc áo chống nắng, đeo găng tay… Doanh điều khiển phương tiện đi theo lối đường đê với mục đích cướp tài sản tại hiệu vàng gần UBND xã Bình Dân.

Song vào thời điểm đó, khu vực này có đông người qua lại nên các đối tượng đã không thực hiện được ý định của mình. Các đối tượng di chuyển đến tiệm vàng xã Đồng Cẩm mà trước đó đã quan sát được do nghĩ trời mưa, tiệm vàng vắng người có thể thực hiện được vụ cướp tài sản.

Doanh điều khiển xe máy chở Đạt đi đến tiệm vàng tại xã Đồng Cẩm nhưng thấy có nhiều người nên đã bỏ đi.

Các đối tượng tiếp tục di chuyển đến đầu xã Đồng Cẩm thì phát hiện tiệm vàng Đức Nam ở sâu trong ngõ khoảng 500m, đồng thời phát hiện khu vực này vắng người qua lại nên hai đối tượng quyết định thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Doanh chở Đạt đi thẳng vào sân của tiệm vàng Đức Nam. Trong lúc Doanh quay đầu xe máy ra ngoài đường, nổ máy sẵn để thuận lợi cho việc chạy trốn thì Đạt đi vào tiệm vàng, cầm súng bắn lên trần nhà.

Khi Doanh vào trong nhà thì phát hiện anh Nguyễn Đăng Ninh, con trai của chủ tiệm vàng đang ngồi bàn uống nước… Doanh lấy búa mang theo người đập vỡ mặt tủ kính chứa vàng, sau đó vơ vét vàng cho vào trong balô.

Trong lúc này, anh Ninh chạy đến bắt Doanh… Doanh quay người chạy ra cửa còn Đạt thì vừa lùi, vừa chĩa súng về phía anh Ninh. Khi Doanh chạy đến cửa tiệm vàng thì anh Ninh đuổi kịp, cả hai vật lộn nhau. Lúc này, Đạt nổ súng, bắn bị thương anh Ninh. Còn đối tượng Doanh chạy bộ ra đường.

Trong quá trình này, số vàng cướp được và tang vật dùng làm phương tiện gây án đã bị rơi.

Hai đối tượng Doanh và Đạt chạy ra đường quốc lộ 17B được khoảng 20m thì bơi qua sông sang xã An Hòa, huyện An Dương. Trên đường trốn chạy, Đạt hỏi mượn điện thoại của một người đàn ông gọi cho Sáng đến đón về nhà đối tượng này lấy xe máy. Khi Doanh chở Đạt về nhà Đạt thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

