Lộ diện người tình màn ảnh mới của Song Hye Kyo: Khó tin cách biệt 11 tuổi

Sau cuộc ly hôn tốn nhiều giấy mực của báo chí với Song Joong Ki, Song Hye Kyo phải mất tới 2 năm mới nhận phim truyền hình mới có tên Now, We are breaking up. Trong tác phẩm này, người đẹp sẽ đóng cặp cùng nam diễn viên đang lên Jang Ki Yong, trẻ hơn cô tới 11 tuổi.

Cách biệt tuổi tác khiến nhiều người cảm thấy lo lắng hai diễn viên chính sẽ không có “phản ứng hóa học” bùng nổ như nhiều cặp đôi khác. Tuy nhiên, loạt ảnh mới được nhà sản xuất tung ra đã phần nào làm khán giả yên tâm. Song Hye Kyo nhìn trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 39, hơn thế nữa còn rất đẹp đôi khi đứng cạnh bạn diễn Jang Ki Yong.

Tạo hình của Jang Ki Young và Song Hye Kyo trong Now, We are breaking Up. Nhiều người thừa nhận họ khó nhìn ra khoảng cách tuổi tác giữa 2 diễn viên.

Nhan sắc đỉnh cao của Song Hye Kyo ở độ tuổi 39.

Gu thời trang trẻ trung, năng động giúp mỹ nhân họ Song trông trẻ hơn tuổi.

Jang Ki Yong đang là cái tên phủ sóng dày đặc khi liên tiếp nhận phim mới.

Ngoại hình nam tính, điển trai của nam diễn viên trẻ khiến khán giả xuýt xoa, khen ngợi.

Now, We are breaking up do biên kịch Misty và đạo diễn My love from the star thực hiện, chính thức được bấm máy vào ngày 09/04 và dự kiến sẽ lên sóng tháng 11 năm nay. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Ha Young Eun, quản lý của đội thiết kế tại một nhãn hiệu thời trang, một người theo chủ nghĩa hiện thực thời thượng và thông minh. Jang Ki Yong vào vai nam chính Yoon Jae Guk, một nhiếp ảnh gia tự do, giàu có và nổi tiếng, người cũng có trí tuệ và ngoại hình.

Ngoài hai diễn viên chính, phim còn gây chú ý khi có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng khác như Sehun (thành viên nhóm EXO), Yura (cựu thành viên nhóm Girls’ Day),...