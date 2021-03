Lộ diện nghi can tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào An Giang

(VTC News) -

Chiều 10/3, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khanh (33 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Nguyễn Văn Khanh.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Văn Khanh là người liên quan trong vụ Công an TP Châu Đốc phát hiện và bắt giữ 13 người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia.

Cụ thể, khoảng 3h15 ngày 7/3, Công an TP Châu Đốc phát hiện ô tô 16 chỗ chở nhiều người, nghi vấn nhập cảnh trái phép. Qua kiểm tra, trên xe có 13 người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an TP Châu Đốc phát hiện.

Qua đấu tranh ban đầu, tài xế ô tô 16 chỗ khai nhận chở thuê 13 người nói trên từ thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) sang TP Châu Đốc.

Trong lúc đang đợi một người lạ ở xã biên giới Khánh Bình đến giao nhận khách và nhận tiền công thì bị công an phát hiện bắt giữ. Qua quá trình điều tra, Nguyễn Văn Khanh được xác định là một mắt xích trong vụ việc này.

Như VTC News đưa tin, từ 4/3 đến 7/3, Công an tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ 34 người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trong đó, một số người khai nhận do có nhu cầu sang Campuchia tìm việc làm nên được hướng dẫn cách thức qua Campuchia bằng con đường quá cảnh sang Việt Nam. Hiện những người này đang được cách ly tập trung để phòng dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Gian giao Công an tỉnh điều tra làm rõ có hay không đường dây đưa người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép.