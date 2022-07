Lộ diện 2 người đẹp tiếp tục vào thẳng Top 20 Miss World Vietnam 2022

(VTC News) -

Tối 23/7, đêm đại nhạc hội - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 diễn ra tại Quy Nhơn, Bình Định quy tụ dàn người đẹp, nghệ sĩ đình đám. Top 38 thí sinh đã xuất hiện rạng rỡ, tạo nên một màn trình diễn khuấy động trước khi công bố gương mặt chiến thắng của "Người đẹp thể thao".

Sau các phần thi gay cấn, top 9 thí sinh xuất sắc dẫn đầu cho các lượt thi đã được công bố. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, giải thưởng "Người đẹp thể thao" được trao cho người đẹp Phan Lê Hoàng An (SBD: 018). Với thân hình khỏe khoắn, sức bền qua các thử thách cùng tinh thần thể thao, Phan Lê Hoàng An đã xuất sắc dành danh hiệu này. Với giải thưởng phụ, Hoàng An sẽ được vào thẳng top 20.

Top 9 "Người đẹp thể thao" lộ diện.

Phan Lê Hoàng An sinh năm 2000, đến từ Tiền Giang, đang là sinh viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô có chiều cao 1,7m và số đo 3 vòng: 82-59-93 cm. Khác với hầu hết các thí sinh khác, Hoàng An sở hữu ngoại hình khỏe khoắn, gợi cảm với làn da nâu và thần thái quyến rũ.

Phan Lê Hoàng An vào thẳng top 20 nhờ thắng giải "Người đẹp thể thao".

Tiếp đó, "Người đẹp biển" là một trong những vòng thi phụ vô cùng hấp dẫn của Miss World Vietnam 2022. Sau những phần trình diễn đầy lôi cuốn, BTC Miss World Vietnam 2022 đã lần lượt công bố 5 cô gái xuất sắc nhất ở vòng thi này. Top 5 "Người đẹp biển" được BTC mang đến thử thách trả lời câu hỏi trực tiếp về những vấn đề liên quan về môi trường biển.

Đây cũng là một điểm đổi mới của cuộc thi năm nay khi không chỉ chú trọng vẻ đẹp hình thể và kỹ thuật trình diễn. 5 cô gái xuất sắc của phần thi Người đẹp biển sẽ bốc thăm những chủ đề ngẫu nhiên về biển và trình bày những quan điểm của mình về vấn đề nóng đó. Kết thúc phần thi, giải thưởng "Người đẹp biển" đã thuộc về thí sinh 516 - Nguyễn Khánh My, cô cũng là thí sinh tiếp theo được bước vào top 20 chung cuộc.

Nguyễn Khánh My chiến thắng giải "Người đẹp biển".

Tiếp nối đêm nhạc hội "Người đẹp biển" sẽ là chuỗi sự kiện hoành tráng của Miss World Vietnam 2022 với đêm diễn Vietnam Beauty Fashion Fest (30/07) và đêm chung kết toàn quốc vào ngày 12/8 tới tại thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định).