Lo dịch COVID-19, Công an TP.HCM siết chặt kiểm soát các cơ sở lưu trú

(VTC News) -

Ngày 28/4, tại buổi họp báo về tình hình trật tự an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021, ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM thông tin, tình hình an ninh chính trị tại TP được giữ vững.

Nhiều tín hiệu tích cực trong 4 tháng đầu năm

Ông Hà Phước Thắng cho hay, UBND TP đã chỉ đạo Công an TP.HCM phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, phối hợp công an các tỉnh tuần tra phòng chống tội phạm tại địa bàn giáp ranh.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại TP đạt được nhiều kết quả tích cực, các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước diễn ra tại TP, nhất là Đại hội Đảng các cấp được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 tốt, ngành chức năng khống chế nhanh và ngăn chặn hiệu quả việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng...

Ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM tại buổi họp báo.

Theo ông Hà Phước Thắng, những kết quả đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của Chính phủ và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội TP.

Tuy nhiên, tại TP.HCM vẫn còn xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng. Các vụ cháy được kéo giảm nhưng vẫn xảy ra 2 vụ cháy nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng (làm chết 9 người), các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm ngày càng nhiều.

Vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, tình hình đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nhập cảnh trái phép... vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, dễ phát sinh, bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM, khi mà tình hình dịch bệnh tại Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ, đang diễn biến hết sức phức tạp.

Công an giám sát chặt cơ sở lưu trú

Trước tình hình dịch bệnh ở các nước láng giềng rất phức tạp, ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM đã tăng cường cảnh sát ở cơ sở, kiểm tra hành chính lưu trú, tạm trú.

Công an TP.HCM đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng liên quan, đặc biệt là ngành giao thông, các cơ quan vận tải công cộng đường dài để chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép di chuyển về TP.HCM.

“Đặc biệt chúng tôi phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát chặt chẽ các khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây lan dịch bệnh ra cộng đồng”, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin tại buổi họp báo.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng cho biết, sắp tới công an sẽ có biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội, đặc biệt là các vũ trường, quán bar, nhà nghỉ... Không để các đối tượng lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

"Ngăn chặn kịp thời, kiên quyết xử nghiêm minh các vụ đua xe trái phép, tụ tập, cổ vũ, chạy xe gây rối trật tự công cộng, chống lại lực lượng chức năng. Đồng thời tập trung xử lý các lò độ xe", Phó Giám đốc Công an TP.HCM nói thêm.