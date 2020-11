Lo biểu tình thành sau bầu cử, các cửa hàng Mỹ lắp ván gỗ 'phòng thân'

Hai cán bộ Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến việc Đường 'Nhuệ' dàn xếp vụ án Cố ý gây thương tích do đàn em gây ra.

SCMP đưa tin, trong bối cảnh tranh chấp biên giới Ấn Độ và Trung Quốc tiếp diễn, Bắc Kinh đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ từng do Ấn Độ tuần tra.

Tai cơ quan Công an, Nguyễn Duy Long khai mục đích giả danh công an vì thích làm công an, muốn ra oai với bạn gái.