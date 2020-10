LIXIL Việt Nam được bầu là một trong những 'Nơi làm việc tốt nhất VN 2020'

Giải thưởng “Vietnam Best Places to Work - Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” được mạng lưới cộng đồng nghề nghiệp Anphabe, và công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố cũng như thực hiện đánh giá trên +70,000 người đi làm có kinh nghiệm, đến từ +500 thương hiệu nhà tuyển dụng từ 20 ngành nghề khác nhau tại Việt Nam.

Khảo sát được thực hiện hoàn toàn độc lập, với quy trình chặt chẽ từ Phỏng vấn chuyên sâu (In-depth interview), Khảo sát nhóm (Qualitative) và Khảo sát diện rộng (Quantitative) nhằm ghi nhận những ý kiến khách quan nhất.

Năm nay, LIXIL Việt Nam đã vững vàng vượt qua các vòng gồm khảo sát và đánh giá chuyên sâu, với tổng cộng 45 tiêu chí đánh giá, chia thành 6 nhóm. Trong đó, nhiều tiêu chí nổi bật như là lương thưởng và phúc lợi, cơ hội phát triển và môi trường làm việc, văn hoá công ty, chất lượng sản phẩm trên thị trường, chăm sóc sức khoẻ, đời sống nhân viên…

Lễ vinh danh được tổ chức tại TP.HCM tối 22 tháng 10 với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Bà Thanh Nguyễn – Giám đốc điều hành Anphabe trao chứng nhận giải thưởng cho Ông Masahiko Hiramoto - Tổng giám đốc LIXIL Việt Nam

Tại buổi vinh danh, ông Masahiko Hiramoto, Tổng giám đốc LIXIL Việt Nam chia sẻ: “Giải thưởng này là động lực để chúng tôi tiếp tục xây dựng môi trường làm việc của mình ngày càng trở nên cuốn hút và tạo ra văn hóa công ty tốt hơn nữa cho các thành viên trong đại gia đình LIXIL.

Ở LIXIL, chúng tôi cùng hợp tác để hướng tới một mục tiêu cao nhất, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho khách hàng và xã hội.”

Với phương châm đặt con người lên vị trí ưu tiên hàng đầu, LIXIL Việt Nam luôn tạo ra môi trường làm việc tôn trọng sự khác biệt, sáng tạo, công bằng và sẵn sàng trải nghiệm, học hỏi cũng như các chương trình phúc lợi toàn diện cho nhân viên. Tại LIXIL, toàn bộ nguồn nhân lực đều được trải qua khoá đào tạo Training Oriention với tất cả mọi thông tin cần biết về văn hóa công ty, chế độ chính sách và giá trị của doanh nghiệp, an toàn lao động, thông tin liên lạc…

Sau đó, nhân viên LIXIL tiếp tục tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về phương pháp làm việc hiệu quả, kỹ năng mềm và những kỹ năng đặc thù theo yêu cầu của mỗi vị trí. Được tôi luyện với hơn 150 khóa đào tạo cùng việc tham gia các hội thảo và diễn đàn cấp cao trong và ngoài nước mỗi năm, các cán bộ nhân viên LIXIL Việt Nam luôn tự tin khi áp dụng những kiến thức học được vào những dự án thực tế trong công việc tại tập đoàn.

Ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên bằng những khoá học hữu ích, LIXIL Việt Nam còn thực hiện chăm sóc sức khoẻ, đời sống cho “các công dân” của mình bằng việc thăm khám sức khoẻ định kỳ và trang bị bảo hiểm tai nạn sức khoẻ cho người lao động.

LIXIL Việt Nam vinh dự lọt Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020

Năm nay, dịch bệnh COVID-19 đã khiến cả thế giới phải thay đổi và làm quen với cuộc sống và công việc ở một trạng thái bình thường mới. Nhìn lại chặng đường mà LIXIL Việt Nam đã cùng các nhân viên của mình vượt qua đại dịch, ông Masahiko Hiramoto, Tổng giám đốc LIXIL Việt Nam nhấn mạnh: “Tinh thần đồng lòng, đoàn kết và gắn bó của cả tập đoàn được thể hiện rõ nét ở lần vượt đại dịch vừa qua. Với phương châm đặt con người là ưu tiên hàng đầu, LIXIL Việt Nam đã nhanh chóng có những biện pháp đảm bảo an toàn về mặt sức khoẻ cho toàn bộ nhân viên của mình bằng cách cấp phát khẩu trang, phun khử khuẩn, đo nhiệt độ cho những nhân viên tới làm việc trực tiếp.

Đồng thời, chúng tôi cũng đã tổ chức các buổi đào tạo để trang bị kỹ năng làm việc tại nhà một cách hiệu quả cho người lao động trước khi có lệnh giãn cách xã hội. Về mặt tinh thần, LIXIL hỗ trợ cho tất cả người lao động số tiền 11 triệu đồng/người nhằm giúp họ và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trong dịch bệnh.”

Bằng việc cùng thống nhất những quy tắc chung, bao gồm: Do the right thing – Làm điều đúng đắn, Work with respect – Làm việc với sự tôn trọng, Experiment and learn – Trải nghiệm và học hỏi không ngừng, LIXIL Việt Nam đã tạo lập một môi trường làm việc lý tưởng cho toàn thể công nhân viên an tâm cống hiến, làm việc với tất cả đam mê để tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng. Đó cũng là lý do giúp LIXIL Việt Nam vinh dự góp tên trong top 100 những Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020.