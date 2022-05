Liverpool yêu cầu điều tra sau trận chung kết Champions League

(VTC News) -

"CLB Liverpool rất thất vọng với sự cố liên quan đến việc vào sân và công tác đảm bảo an ninh mà cổ động viên Liverpool phải đối mặt tại Stade de France trong trận đấu tối nay.

Đây là trận đấu vĩ đại nhất của bóng đá châu Âu. Các cổ động viên đáng ra không phải trải qua cảnh tượng như vậy. Chúng tôi yêu cầu phải mở cuộc điều tra chính thức về những vấn đề không thể chấp nhận nói trên", trang chủ Liverpool thông báo sau trận chung kết Champions League với Real Madrid.

Sự cố khán giả khiến chung kết Champions League diễn ra chậm 36 phút.

Cuộc so tài giữa Real Madrid và Liverpool tại sân Stade de France đã bị hoãn lại 15 phút bởi lỗ hổng trong khâu đón tiếp khán giả vào sân. Nhiều cổ động viên không có vé đã trèo cổng, vượt rào để vào xem bóng đá. Đội ngũ soát vé không thể giải quyết tình hình, phải nhờ đến sự can thiệp từ lực lượng an ninh.

Sự cố khiến ban tổ chức sân Stade de France phải đóng một số cửa. Do đó, nhiều cổ động viên có vé đã gặp khó khăn để được vào sân theo dõi trận đấu. Đám đông ùn tắc ở ngoài sân bóng khiến trận đấu phải đến 2h36 (giờ Việt Nam) mới có thể bắt đầu, chậm 36 phút so với lịch dự kiến.

Real Madrid đánh bại Liverpool để lên ngôi ở Champions League 2021/2022. Đây cũng là danh hiệu Champions League thứ 14 trong lịch sử của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Liverpool là đội chiếm thế thượng phong với 15 cú dứt điểm trong cả trận (9 trúng đích), nhưng Real Madrid vẫn thắng 1-0 nhờ cú sút trúng đích duy nhất của Vinicius Jr.

Màn trình diễn của Thiabaut Courtois là điểm nhấn của trận chung kết, khi thủ môn người Bỉ từ chối 9 cơ hội ăn bàn của Liverpool. Nhờ phong độ xuất sắc của Courtois, Real Madrid đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh như PSG, Chelsea, Man City và Liverpool để vô địch châu Âu.

HLV Carlo Ancelotti cũng đi vào lịch sử khi trở thành chiến lược gia đầu tiên có 4 lần đăng quang tại Champions League, chia đều cho AC Milan và Real Madrid. Trước đó, Ancelotti là HLV đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Italy.