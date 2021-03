Liverpool thua liền 5 trận sân nhà, HLV Klopp bào chữa thế nào?

(VTC News) -

Đà khủng hoảng của Liverpool vừa kéo dài với trận thua 0-1 trước Chelsea ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. Đây là trận thua trên sân nhà thứ 5 liên tiếp, điều chưa từng xảy ra từ khi "Lữ đoàn đỏ" lên chơi tại hạng đấu cao nhất nước Anh.

4 trận trước đó, Liverpool lần lượt thua Burnley, Brighton & Hove Albion, Manchester City và Everton, chỉ ghi được 1 bàn trong chuỗi trận này. Thất bại đêm qua trước Chelsea khiến Liverpool rơi xuống vị trí thứ 7, có thể tụt sâu hơn nữa nếu Tottenham và Aston Villa thắng trận đá bù.

HLV Klopp thất vọng sau trận thua.

"Trận đấu diễn ra ở cường độ cao, chặt chẽ, mỗi khoảnh khắc đều có thể định đoạt kết quả, nhất là với những cầu thủ chất lượng như Mason (Mount). Ở tình huống này, Mason đã định đoạt trận đấu", HLV Jurgen Klopp nói về bàn thua của Liverpool.

Phút 42, Mount nhận bóng trước vòng cấm Liverpool, thoải mái đi bóng cắt ngang và dứt điểm tung lưới Alisson Becker. Theo HLV Klopp, hậu vệ Liverpool đã đứng sai vị trí, dẫn đến không thể ngăn cản đối thủ.

"Đó là tình huống bóng phía sau lớp phòng ngự cuối cùng của Liverpool. Cậu ấy đi bóng cắt vào trong, và chúng tôi không đứng đúng chỗ bởi Chelsea có những cầu thủ chất lượng. Họ di chuyển vào trong, tung cú sút ở vị trí này, nên chúng tôi không được đứng hết ở vòng cấm, mà phải đứng ở vị trí ấy khi Mount tung cú sút".

Đầu hiệp 2, Liverpool gây sức ép và có tình huống gây tranh cãi, khi tiền vệ N'Golo Kante để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài Martin Atkinson từ chối cho Liverpool hưởng phạt đền. Các cầu thủ áo đỏ và HLV Klopp phản ứng quyết liệt, song chiến lược gia người Đức từ chối đề cập đến pha bóng này sau trận.

Mane cùng đồng đội không thể ghi bàn trước Chelsea.

"Chúng tôi sẽ không viện bất cứ lý do gì ở thời điểm này. Trận đấu được định đoạt trong từng khoảnh khắc, để lấy lại những khoảnh khắc ấy, bạn phải chiến đấu ở một đẳng cấp khác. Đó là những gì tôi nói với cầu thủ.

Những khoảnh khắc ấy không phải là vấn đề chiến thuật hay những thứ tương tự, mà là trái tim và sự ngoan cường. Tôi không nói cầu thủ thiếu nhiệt huyết. Tôi biết họ đã nỗ lực thế nào, nhưng tôi đang nói về 2, 3, 4% các quyết định và sẽ không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Liverpool có đội hình tốt. Tối qua, các cầu thủ có nhiều khoảnh khắc thể hiện được chất lượng chơi bóng, nhưng chúng tôi không đủ hay ở những thời khắc quyết định", Klopp nhấn mạnh.

Cựu HLV Borussia Dortmund cho biết, ông sẽ không cố gắng khích lệ tinh thần cầu thủ "bằng mọi cách", nhưng không phải ở thời điểm này. HLV Klopp chỉ đơn thuần nói cho học trò về những gì ông thấy từ cuộc so tài.

Curtis Jones (áo đỏ) mờ nhạt trong lần hiếm hoi được đá chính.

Liverpool lép vế so với Chelsea về số cú dứt điểm trúng đích (1 so với 5). Đến những phút cuối, Liverpool mới có lần đầu tiên sút trúng cầu môn Edouard Mendy. Hàng công là nguyên do "Lữ đoàn đỏ" sa sút, khi cả Roberto Firmino, Sadio Mane hay Mohamed Salah đều chơi dưới phong độ.

Trong đó, Salah bị HLV Klopp thay ra giữa hiệp 2. Theo HLV người Đức, tiền đạo người Ai Cập gặp vấn đề nên ông không dám mạo hiểm.

"Tôi hạnh phúc nếu các cầu thủ thất vọng lúc họ bị thay ra, đó không phải vấn đề. Tôi có thể thay cầu thủ khác, nhưng lý do cho việc thay Salah là vì cậu ấy đang rất căng thẳng. Tôi không muốn mạo hiểm, tất cả chỉ có vậy.

Tôi biết Salah từ lâu, cậu ấy luôn tươi tỉnh từ đầu đến cuối, nhưng điều đó không còn xuất hiện. Do đó, tôi không muốn mạo hiểm với Salah", HLV Klopp lý giải.

Liverpool sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà ở vòng 28 Ngoại hạng Anh vào ngày 7/3, trước khi so tài với RB Leipzig ở lượt về vòng 1/8 Champions League cũng tại Anfield.