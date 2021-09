Lisa - BLACKPINK: Từ búp bê sống đến nữ thần tượng solo bán album đỉnh nhất Kpop

Trong số những idol nổi bật trên bản đồ Kpop hiện nay, Lisa (BLACKPINK) chính là cái tên sở hữu lượng fan đông đảo, chinh phục cả fan lẫn non-fan nhờ tài năng vũ đạo thượng thừa, nhan sắc đỉnh cao được ví như "búp bê sống", và đặc biệt là "nhân cách vàng" được đồng nghiệp bạn bè hết mực yêu quý.

Cùng xem lại cuộc hành trình của cô nàng từ khi còn là thực tập sinh tài năng, tới khi đã là huấn luyện viên vũ đạo đình đám, là ngôi sao Kpop có lượng đặt trước album solo đỉnh nhất thời điểm hiện tại.

Thực tập sinh tài năng, nỗ lực hơn người từ thời chưa ra mắt

Từ thời còn là thực tập sinh, Lisa đã chứng tỏ được khả năng vũ đạo đỉnh cao, là cái tên được các huấn luyện viên tin tưởng giao phó nhiệm vụ kiểm tra đội hình của mọi người trong nhóm. Các thành viên BLACKPINK từng chia sẻ trong các cuộc kiểm tra định kỳ hàng tháng, Lisa luôn đạt điểm tuyệt đối.

Lisa và 3 thành viên còn lại của BLACKPINK thời chưa ra mắt.

Để đạt được những thành công đầu đời ấy, Lisa luôn tập luyện nhiều hơn các thực tập sinh khác từ 3-4 tiếng, từ 12 giờ trưa hôm trước đến 3-4 giờ sáng hôm sau. Cô luôn ý thức rằng "cơ hội sẽ không ở đây mãi". Đó là lý do vì sao nữ trainee người Thái sớm có được một suất ra mắt và trở thành idol ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment.

Cô nàng chính là idol ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment.

Từ "tân binh khủng long" đến siêu sao toàn cầu

Là một trong 4 thành viên BLACKPINK được YG Entertainment o bế, Lisa đã được chú ý ngay từ khi nhóm ra mắt 2 siêu hit Boombayah và Whistle. Nếu như nhóm nhạc nhà YG được mệnh danh là tân binh quái vật, càn quét hết các giải thưởng năm đó thì Lisa cũng chính thức được liệt vào hàng “những búp bê sống” của Kpop với mái tóc vàng rực, đôi mắt to tròn và đôi môi dày gợi cảm. Vẻ đẹp của Lisa nổi bật hẳn trong dàn idol ở thời điểm ấy, không ngoa khi nói cô chính là yếu tố giúp BLACKPINK được chú ý nhiều hơn ở thị trường quốc tế.

Vẻ đẹp của Lisa gây bão từ thời Boombayah.

Không chỉ có vẻ ngoài, Lisa còn chinh phục fan Kpop với kỹ năng hoàn hảo. Xem video luyện tập của BLACKPINK, nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cô gái tóc vàng phô diễn kỹ năng vũ đạo xuất sắc, với những bước nhảy thần sầu. Không những vậy, thần thái sân khấu của Lisa được đánh giá là chuyên nghiệp không kém gì những idol lâu năm trong nghề, chứng tỏ tài năng xuất chúng của thành viên BLACKPINK.

Khả năng vũ đạo và thần thái đỉnh cao của Lisa trên sân khấu là vũ khí giúp cô trở thành idol hàng đầu hiện nay.

Trải qua 5 năm hoạt động, BLACKPINK sở hữu loạt hit đình đám Playing With Fire, As If It's Your Last, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, How You Like That,... Vị thế của nhóm ngày càng được nâng cao sau khi kết hợp cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới như Lady Gaga, Selena Gomez, Cardi B,...

Lisa cũng từ đó được chú ý hơn hẳn với tài năng vũ đạo xuất thần của mình. Loạt fancam "thần thánh" của cô nàng main dancer ra đời thu về lượt views "khủng", danh hiệu "nữ hoàng fancam thế hệ mới" dần nghiêng về Lisa, nhờ thần thái và những bước nhảy sắc bén của mình.

Em út BLACKPINK được mệnh danh là nữ hoàng fancam thế hệ mới.

Mới ra mắt hơn 3 năm đã trở thành huấn luyện viên vũ đạo được săn đón hàng đầu

Nhờ sức hút từ thị trường quốc tế cùng tài năng và nhan sắc nổi trội, Lisa "gây bão" khi trở thành huấn luyện vũ đạo trong show tuyển chọn idol Thanh Xuân Có Bạn, tiền thân là Idol Producer đình đám châu Á. Được ngồi vào ghế huấn luyện viên cho thấy sức hút rất lớn của Lisa tại thị trường châu Á.

Không khiến khán giả thất vọng, màn trình diễn ra mắt với vai trò huấn luyện viên của Lisa khiến người xem "phát cuồng" vì quá thần thái, quyến rũ. Những phần hướng dẫn của cô nàng cho các thực tập sinh cũng khiến khán giả nể phục vì cực kỳ chi tiết, tỉ mỉ. Chừng ấy lý do quá đủ để danh tiếng của Lisa ngày càng phủ sóng rộng rãi, giúp cô nàng ngày càng được yêu thích nhiều hơn.

Lisa trên cương vị huấn luyện viên vũ đạo cho chương trình Thanh Xuân Có Bạn.

Trở thành nữ thần tượng solo có lượng đặt album khủng nhất Kpop

Thử sức với vai trò solo, Lisa càng chứng minh sức hút của bản thân. Loạt ảnh teaser cho thấy nữ thần tượng ngày càng trưởng thành hơn trong từng dáng pose, ánh mắt. Mặc dù single album solo chỉ vỏn vẹn 2 bài hát Lalisa và Money, người hâm mộ vẫn không khỏi háo hức vào chất lượng âm nhạc của thành viên BLACKPINK.

Lisa thể hiện cá tính âm nhạc độc đáo trong single album riêng.

Được biết, nữ idol cũng tham gia vào quá trình sản xuất album, từ đó thể hiện cá tính âm nhạc độc đáo, có phần nổi loạn và mạnh mẽ hơn. Được biết, số lượng đặt trước album Lalisa của thành viên BLACKPINK đã cán mốc 800.000 bản - một con số vô cùng ấn tượng đối với nữ nghệ sĩ. Với thành tích này, Lisa trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop có lượng đặt trước album cao nhất, đồng hạng 1 với album Best of Soul của BoA - ra mắt năm 2005.