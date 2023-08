Lisa (BLACKPINK) khoe ảnh hậu trường concert ở Hà Nội

Trên Instagram với 96,5 triệu người theo dõi, em út BLACKPINK - Lisa vừa chia sẻ loạt ảnh hậu trường show Born Pink ở Hà Nội kèm dòng chú thích bằng tiếng Việt: "Cảm ơn Việt Nam". Sau 2 giờ đăng tải, loạt ảnh đã có tới hơn 2 triệu lượt thích và gần 40.000 bình luận.

BLACKPINK đã có 2 đêm diễn vô cùng thành công ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 29-30/7 vừa qua. Lisa cùng các thành viên BLACKPINK đã thể hiện hơn 20 ca khúc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của nhóm như: Whistle, Pretty Savage, Lovesick Girl, Don’t Know What to Do, Kill This Love, Playing with Fire, Boombayah, DDU-DU DDU-DU... Ở phần solo, Lisa đã mang đến ca khúc Money với những điệu nhảy sôi động.

Trước Lisa, Jennie cũng đăng ảnh đội nón lá biểu diễn trên sân khấu và cảm ơn fan Việt: "Hà Nội, Việt Nam, cảm ơn các bạn rất nhiều về hai đêm tuyệt vời".

Trong khi đó, Rosé đăng ảnh trước giờ ra biểu diễn hôm 29/7 và viết: "Thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể ghé thăm V-Blinks! Tôi đã chờ đợi ngày này rất nhiều. Tôi yêu bạn, Việt Nam. Rất mong ngày trở lại".

Jisoo đăng ảnh đội nón lá và viết: "Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam, nơi tôi đến thăm lần đầu tiên. Tôi đã nhận được rất nhiều năng lượng từ Blink! Hẹn sớm gặp lại. Tôi yêu các bạn".

Có thể thấy, 4 cô gái của BLACKPINK dành rất nhiều tình cảm cho fans Việt. Trong đêm diễn tại Hà Nội, chỉ cần đếm "sương sương" cũng đã thấy BLACKPINK nói không dưới 10 lần những câu tiếng Việt để giao lưu với người hâm mộ.

Không chỉ nói "xin chào Hà Nội", các thành viên còn không ít lần nhắc đến "Việt Nam" hay "các bạn có vui không", "các bạn có khỏe không", "các bạn hét lên đi", "cảm ơn các bạn", "mình yêu các bạn", "rất vui được gặp các bạn",...

Đối với việc lần đầu tiên được gặp BLACKPINK tại Việt Nam thì việc các cô gái chăm chỉ luyện tập để nói rất nhiều câu tiếng Việt đã thực sự khiến các fan Việt Nam xúc động và tự hào.

