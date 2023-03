Linh Rin thay đổi thế nào khi sắp trở thành 'nàng dâu hào môn'?

(VTC News) -

Đám cưới của Linh Rin, Phillip Nguyễn sẽ diễn ra trong tháng 3 tại một nhà thờ ở Philippines. Sau đó, họ sẽ tổ chức hôn lễ tại TP.HCM. Linh Rin xác nhận Chi Pu và Milan là phù dâu trong buổi lễ. Cô chia sẻ thêm đã chuẩn bị khoảng 200 kg quà để mang tới Philippines tặng quan khách trong buổi lễ.

Linh Rin và doanh nhân Phillip Nguyễn công khai chuyện tình cảm vào tháng 8/2019. Năm 2020, mối quan hệ của cả hai gặp trục trặc nhưng nhanh chóng được hàn gắn trở lại vài tháng sau đó. Đầu năm 2022, doanh nhân cầu hôn bạn gái. Kể từ đó đó họ thường xuyên đăng ảnh, bày tỏ tình cảm với nhau.

Linh Rin và Phillip Nguyễn về chung một nhà sau 5 năm yêu.

Sau 5 năm yêu nhau, khán gia có thể thấy rõ sự lột xác của Linh Rin. Cô nàng đã có thay đổi lớn cả về nhan sắc lẫn công việc, lối suy nghĩ. Từng nổi lên với danh xưng hot girl, tuy nhiên giờ đây cô đã là nữ giám đốc, vợ sắp cưới của con trai tỷ phú.

Linh Rin sinh năm 1993, tên thật là Ngô Phương Linh. Cô tham gia nhiều cuộc thi dành cho giới trẻ như Miss Teen 2010, Miss Cuxi 2010, HHT Icon... Cô được biết đến là một hotgirl, người mẫu đắt show. Mặc dù có khá nhiều dự án phim ảnh và âm nhạc, Linh Rin không ghi được dấu ấn đậm nét.

Linh Rin từng là một hot girl Hà Thành với phong cách gợi cảm.

Năm 2017, hotgirl Hà thành thi The Look - Vẻ đẹp thương hiệu, vào đội của huấn luyện viên Phạm Hương và được đánh giá là gương mặt sáng giá. Tuy nhiên, trước khi công bố Top 3 chung cuộc, Linh Rin bất ngờ xin rút lui. Sau đó, Linh Rin ít hoạt động giải trí. Cô sang Anh học ngành Nghệ thuật tại trường University of the Arts London, sau đó trở về nước và chuyển hướng kinh doanh. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện trong một vài sự kiện.

Sau khi công khai hẹn hò với con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, cuộc sống và phong cách của cô thay đổi hoàn toàn. Từ hình ảnh cô gái ngọt ngào, Linh Rin trở thành người phụ nữ quý phái, kiêu sa và thanh lịch.

Cô được nhận xét đã có phong cách rất chuẩn dâu nhà hào môn. Dù chưa chính thức về làm dâu hào môn, Linh Rin thường xuyên có mặt trong các bữa tiệc của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô được các anh chị em của Phillip Nguyễn quý mến.

Linh Rin thay đổi hoàn toàn gu thời trang từ khi cô trở thành bạn gái của "thiếu gia" Phillip Nguyễn.

Hiện tại, Linh Rin đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc kinh doanh trong doanh nghiệp của hôn phu. Thời gian đầu, Linh Rin chịu áp lực vì phải làm quen công việc, vị trí và môi trường mới. Dưới Phillip Nguyễn còn có các giám đốc và nhân sự chủ chốt khác.

Cô kể: "Thời gian đầu, các anh chị luôn ứng xử với tôi rất nhẹ nhàng, cả nể. Chính tôi chủ động đề nghị họ thẳng thắn, rõ ràng với mình. Với các anh chị, tôi phải học hỏi, trao đổi và tôn trọng ý kiến, thẩm quyền của họ, không có chuyện tôi có nhiều quyền hành hơn vì là vợ Phillip".

Linh Rin đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc kinh doanh trong doanh nghiệp của ông xã.

Linh Rin tâm sự từ khi yêu Phillip Nguyễn, cô đã thay đổi rất nhiều. Sau 2 năm bùng dịch COVID-19, cô chín chắn, chững chạc hơn một cách tự nhiên. Người đẹp không thấy ham chơi, muốn tụ tập bạn bè mỗi ngày như trước nữa. Đôi lúc, Linh Rin nhớ mình từng hồn nhiên trước đây, tự thấy "đã già".

Trước đây, khi gặp bạn trai, cô luôn miệng than thở: "Sao em lười thế nhỉ? Em chẳng muốn làm gì". Cô được bạn trai góp ý: "Lười không phải là một từ tốt, em nên hạn chế nói từ này". Nghe vậy, Linh Rin bừng tỉnh, quyết loại bỏ từ "lười" ra khỏi đầu mình.

Nói về sức cuốn hút của chồng sắp cưới Linh Rin tâm sự: "Anh Phillip là một người có hiểu biết rất rộng và trí nhớ tốt. Linh luôn có cảm giác ngưỡng mộ anh ấy. Vì yêu nhau đã lâu nên thật khó để có thể nói hết được những điểm anh ấy cuốn hút Linh. Những năm tháng bên nhau, mỗi khi anh Phillip có sự thay đổi, Linh lại cảm thấy anh ấy thật thú vị".

Linh Rin thừa nhận sống tích cực, trưởng thành hơn từ khi yêu Phillip Nguyễn.

Cuộc sống của Linh Rin và Phillip Nguyễn cũng giống như bao cặp đôi khác. Cô kể với gia đình vị hôn phu, mọi người khá thoải mái với nhau, không có những quy định nghiêm ngặt như trên phim ảnh.

Đối với nghệ thuật, Linh Rin luôn đam mê nhưng không định hoạt động trong showbiz như trước đây. Cô chuyển sang làm việc trong hậu trường với các vai trò như tổ chức, sản xuất, định hướng hay hỗ trợ nhằm giúp lĩnh vực thời trang ở Việt Nam phát triển. Cô cũng định học thêm chuyên môn về dinh dưỡng ở Mỹ hoặc Australia.

Linh Rin quan điểm: "Khi mà bước vào mối quan hệ là vợ chồng thì tôi sẵn sàng với tất cả mọi thứ đến một cách tự nhiên. Đấy cũng là cách tôi đón nhận mọi thứ".

Ngọc Thanh