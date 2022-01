Liều vaccine tăng cường giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 tới 90%

(VTC News) -

Thông tin này được Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết hôm 5/1 tại cuộc họp báo của lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Nhà Trắng.

Bà Rochelle Walensky chia sẻ dữ liệu về hiệu quả của liều vaccine tăng cường từ các nghiên cứu được thực hiện ở Israel khi biến chủng Delta chiếm ưu thế.

Liều vaccine tăng cường hiệu quả trong việc ngăn ngừa tỉ lệ tử vong ở những người mắc COVID-19. (Ảnh: Getty)

Theo đữ liệu này, liều tăng cường của vaccine COVID-19 giảm lây nhiễm gấp 10 lần so ở những người trẻ được tiêm chủng đầy đủ, trong khi giảm bệnh nặng 18 lần ở người trên 60 tuổi.

Bên cạnh đó, liều vaccine tăng cường cũng giảm bệnh nặng 22 lần ở những người từ 40 đến 59 tuổi. Còn tỷ lệ tử vong do COVID-19 giảm đến 90% so với những người được tiêm chủng đầy đủ.

“Mặc dù những nghiên cứu này được thực hiện khi Delta là biến chủng thống trị ở Israel, nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy xu hướng bảo vệ tương tự đối với người được tiêm tăng cường trong việc ngăn chặn chủng Omicron", bà Rochelle Walensky nói.

Cũng tại buổi họp báo, người đứng đầu CDC Mỹ cho rằng, công nhân nên ở nhà sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. “Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, mọi người nên ở nhà trong 5 ngày nữa. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, mọi người thực sự cần tiếp tục đeo khẩu trang trong 10 ngày tiếp theo", bà Rochelle Walensky cho hay.

Trước đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết, nghiên cứu tại nước này cho thấy lượng kháng thể ở người được tiêm tăng lên gấp 5 lần một tuần sau khi tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 4.

“Sau khi tiêm khoảng một tuần, chúng tôi có thể khá chắc chắn rằng liều vaccine thứ 4 là an toàn. Sau tuần kể từ tiêm mũi thứ 4, lượng kháng thể ở người tiêm vaccine đã tăng gấp 5 lần", ông Naftali Bennett nói.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có thêm bằng chứng về việc Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến chủng trước đó. Thông tin của WHO phù hợp với các kết quả nghiên cứu khác, trong đó có nghiên cứu từ các nhà khoa học Nam Phi - quốc gia đầu tiên phát hiện biến chủng virus này.