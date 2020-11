Liệu có 'bong bóng' Bitcoin như năm 2017?

Do tiền điện tử Bitcoin liên tục tăng lập những đỉnh cao mới chưa từng có kể từ năm 2017 – khi đồng tiền này có giá trị cao nhất trong lịch sử của nó, những người ủng hộ Bitcoin hy vọng việc hiện tại có ít nhà đầu tư nhỏ lẻ hơn là năm 2017 có nghĩa là ít có khả năng gây ra sự cố "bong bóng" cho đồng tiền này.

Do đồng Bitcoin hiện vẫn chưa được sử dụng phổ biến như một hình thức thanh toán, cộng với thị trường tài chính toàn cầu đang có nhiều bất trắc nên đầu tư vào Bitcoin vẫn chưa phải là một sự lựa chọn an toàn.

Larry Cermak, Giám đốc nghiên cứu của công ty truyền thông tiền điện tử The Block cho biết: (Lần này) có rất nhiều khác biệt so với những gì đã xảy ra trước đây. Giá đã tăng đều đặn. Chúng tôi thấy có rất ít sự tham gia của các nhà kinh doanh lẻ và thị trường thanh khoản tốt hơn nhiều và dễ tiếp cận hơn (so với năm 2017) đối với những người tham gia là các tổ chức. Tuy nhiên, hiện tại, đây chắc chắn không phải là một khoản đầu tư an toàn, nó vẫn rất rủi ro".

Bitcoin đã phá vỡ ngưỡng 18.000 USD vào thứ ngày 18/11 để đạt mức cao nhất kể từ tháng 12/2017. Tính từ đầu năm đến nay, đồng tiền này đã tăng khoảng 160%.

Đồng Bitcoin năm 2020 đã lặp lại những điều như năm 2017, khi nhà đầu tư nhỏ lẻ điên cuồng mua vào đẩy giá trị của nó lên đến gần 20.000 USD, nhưng chỉ một tháng sau đó đã giảm mất hơn 50%.

Tuy nhiên, không giống như năm 2017, tài sản hiện đang sáng chói nhất trong các địa chỉ đầu tư này hiện đã có thị trường phái sinh và đã thu hút được sự tham gia giao dịch nhiều hơn của các tổ chức tài chính.

Việc đồng Bitcoin được giao dịch qua những hợp đồng tương lai là một trong những yếu tố khiến cho Bitcoin thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đó là mức giá tham chiếu, vì các hợp đồng tương lai sẽ được thiết lập dựa trên giá giao dịch tham chiếu công khai mỗi ngày và được tổng hợp từ nhiều nguồn giá khác nhau. Mức giá tham chiếu có thể không hoàn hảo, nhưng nó là cơ sở để tính toán biên độ giao động giá hoặc các loại giá khác trong phiên giao dịch ngày.

Giá trị của hợp đồng Bitcoin tương lai lãi suất mở giao dịch trên CME – sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, có bề dày lịch sử khi thành công với những đợt mua bán hợp đồng tương lai - đã vượt mốc 1 tỷ USD lần đầu tiên kể từ khi ra mắt vào tháng 12/2017 trong tuần này, trong khi các vị trí trên các thị trường quyền chọn chính đã tăng lên hơn 4 tỷ USD, từ chỗ hầu như không có gì vào đầu năm 2019, theo nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Skew.

Trong khi đó, các công ty lớn bao gồm Fidelity Investments và Nomura Holdings của Nhật Bản đã bắt đầu tham gia bảo đảm cho Bitcoin và các loại tiền điện tử khác cho các nhà đầu tư tổ chức.

Ryan Selkis, Giám đốc điều hành của công ty dữ liệu tiền điện tử Messari cho biết: "Hoàn toàn không thể so sánh đồng Bitcoin của năm 2020 – đã ‘trưởng thành’ lên nhiều so với năm 2017. "Khi đó, gần như chưa có thị trường phái sinh, thị trường tín dụng và dịch vụ lưu ký của các tổ chức cho đồng tiền này".

Sự xuất hiện của hàng loạt các "cơ sở hạ tầng tài chính" này đã giúp các nhà đầu tư chuyên nghiệp, từ các quỹ đầu cơ đến các công ty gia đình dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với tiền điện tử. Điều này cũng có thể giúp tăng tính thanh khoản cho đồng Bitcoin, và làm cho giá cả ít biến động hơn.

Quy chế giám sát cũng đã có sự thay đổi. Mặc dù lĩnh vực tiền điện tử chủ yếu chưa được kiểm soát, song đã xuất hiện các tiêu chuẩn mang tính toàn cầu liên quan đến chống rửa tiền, mở đường cho sự tham gia của những nhà đầu tư lớn.

Các chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm những tổ chức đầu tiên nắm bắt công nghệ tiền kỹ thuật số.

Tháng trước, PayPal Holdings Inc cho biết họ sẽ mở cửa hệ thống của mình cho tiền điện tử, trong khi khi đối thủ của họ là Square Inc cho biết đã đầu tư 1% tổng tài sản vào Bitcoin.

Mặt khác, không giống như năm 2017, giá Bitcoin đã được hỗ trợ bởi sự ham muốn các tài sản có độ rủi ro cao giữa bối cảnh các chính phủ và ngân hàng trung ương tung tiền mạnh mẽ để chống lại những tác động tiêu cực của COVID-19.

Theo các nhà đầu tư Bitcoin, nguồn cung loại tiền này được giới hạn ở mức 21 triệu đơn vị, chứng tỏ nó có thể giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản của mình khi các chính sách tiền tệ gây ra lạm phát.

Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều thay đổi về chính sách liên quan đến Bitcoin, song đồng tiền này vẫn biến động mạnh. Và trên thực tế, lĩnh vực tiền điện tử vẫn là một cái gì đó không rõ ràng và được quản lý lỏng lẻo hơn so với các thị trường tài chính truyền thống. Những dữ liệu về giao dịch Bitcoin vẫn còn chắp vá, và còn đó những lo n gại về việc thị trường bị thao túng.

Colin Platt, một nhà tư vấn tiền điện tử cho biết: "Tóm lại, đó vẫn là một thị trường rủi ro và là một tài sản rủi ro". Và dù đã có nhiều lời đồn thổi, Bitcoin vẫn khó có thể trở thành một tài sản đáng tin cậy như mục đích của người sáng lập nó.

"Không có gì đảm bảo rằng Bitcoin sẽ được sử dụng rộng rãi như 'tiền' do chi phí khai thác và sử dụng đồng tiền này, và không được sử dụng dễ dàng với chức năng thẻ thanh toán hoặc qua điện thoại thông minh khi người nắm giữ muốn thanh toán điện tử", Russ Mold, Giám đốc đầu tư của AJ Bell, cho biết.