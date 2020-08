LienvietPostBank sắp chuyển sàn: Cổ phiếu gần bét bảng, nợ xấu tăng vọt

Một trong những động thái được chú ý trong “làng” cổ phiếu ngân hàng gần đây chính là loạt cổ phiếu như LPB (Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, mã chứng khoán LPB), ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu) và SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn) đồng loạt ngỏ ý muốn chuyển sàn sang Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Đáng chú ý nhất là LPB của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienvietPostBank) do lợi nhuận sụt giảm, nợ xấu tăng vọt và cổ phiếu có thị giá suýt bét bảng.

Lợi nhuận giảm sút, nợ xấu tăng vọt

Trong quý II/2020, bất chấp đại dịch COVID-19, vẫn có rất nhiều ngân hàng công bố báo cáo tài chính với các chỉ tiêu lạc quan, lợi nhuận tăng vọt. Tuy nhiên, LienvietPostBank lại không nằm trong danh sách may mắn đó.

LPB sắp chuyển sàn song nhà đầu tư có thể chùn tay trước các chỉ số tài chính của ngân hàng này. (Ảnh: LBP)

Theo báo cáo tài chính quý II/2020, lợi nhuận sau thuế của LienvietPostBank chỉ đạt 321 tỷ đồng, giảm 166 tỷ đồng, tương đương 34% so với cùng kỳ 2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 806 tỷ đồng, giảm 92 tỷ đồng, tương đương 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có hai nguyên nhân khiến lợi nhuận của LienvietPostBank lao dốc. Thứ nhất doanh thu từ lãi tăng nhưng chi phí cho lãi quá lớn. Thứ hai, LienvietPostBank phải chi quá nhiều cho dự phòng rủi ro tín dụng. Trong khi đó, chất lượng nợ LPB lại đi lùi.

Cụ thể, trong quý II, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 4.250 tỷ đồng, tăng so với 4.071 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 8.550 tỷ đồng, tăng so với con số 7.825 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Thế nhưng, thu nhập lãi thuần quý II/2020 tại LienvietPostBank chỉ đạt 1.464 tỷ đồng, giảm so với 1.563 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2.902 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số 2.965 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Dành thêm nhiều chi phí để tăng trưởng tín dụng nhưng chất lượng tín dụng tại LienvietPostBank sụt giảm.

Cụ thể, tại thời điểm 30/6/2020, chỉ tiêu cho vay khách hàng tại LienvietPostBank đạt 152.325 tỷ đồng, tăng 11.802 tỷ đồng, tương đương 8,4% so với thời điểm đầu năm. Thế nhưng, nợ xấu tại LienvietPostBank lại lên tới 2.505 tỷ đồng, chiếm 1,64% tổng dư nợ tín dụng. Trong khi đó, những con số này hồi đầu năm chỉ là 2.030 tỷ đồng và 1,44%.

Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn lên tới 1.738 tỷ đồng, tăng 312 tỷ đồng, tương đương 22% so với hồi đầu năm. Có thể thấy, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh gấp 13 lần so với tổng tín dụng. Nợ xấu tăng mạnh khiến LienvietPostBank phải chi 216 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng. Con số này tăng mạnh so với 189 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2019.

Lương nhân viên èo uột, cổ phiếu dưới mệnh giá

Tại thời điểm cuối tháng 6/2020, LienvietPostBank có 9.384 người. Với quỹ lương và phụ cấp 762 tỷ đồng, mỗi nhân sự LienvietPostBank được trả 81,2 triệu đồng/người/6 tháng, tương đương 13,53 triệu đồng/người/tháng.

Với con số 13,53 triệu đồng/tháng, có lẽ LienvietPostBank nằm trong nhóm các ngân hàng trả lương thấp nhất Việt Nam. Nhưng nếu so với bản thân LienvietPostBank, có lẽ nhân viên có thể vui hơn vì mức lương này đã tăng mạnh so với quý I/2020 và quý II/2019. Trong 2 quý này, mức thu nhập bình quân tại LienvietPostBank là những con số rất thấp, chỉ 9,7 triệu đồng/người/tháng và 12,5 triệu đồng/người/tháng.

Lợi nhuận lao dốc, nợ xấu tăng cao, lương nhân viên èo uột nên cổ phiếu LPB không nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư. Bất chấp thông tin LPB sẽ chuyển địa điểm giao dịch từ UpCOM lên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, LPB vẫn không hề “nóng” lên. LPB vẫn nằm trong nhóm các cổ phiếu ngân hàng có thị giá thấp nhất trên sàn chứng khoán.

Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch 27/8, LPB dừng ở mức 9.200 đồng/cổ phiếu, thấp hơn mệnh giá. Trên sàn chứng khoán, LPB chỉ cao hơn NVB (8.200 đồng/cổ phiếu) của Ngân hàng TMCP Quốc Dân. Trong Top 3 ngân hàng có thị giá bét bảng, LPB đứng trên NVB và đứng sau KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long. KLB chốt phiên 26/8 ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, KLB có hoạt động kinh doanh yếu hơn LPB rất nhiều. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của KLB chỉ là 82,2 tỷ đồng, giảm 36,6 tỷ đồng, tương đương 31% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Có thể thấy, cổ đông LienvietPostBank kém xa cổ phiếu của những ngân hàng ăn nên làm ra và thua luôn cả những ngân hàng hoạt động kinh doanh bê bết hơn.