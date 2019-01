Liên tiếp phát hiện khách lén lút hút thuốc trong nhà vệ sinh máy bay

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Vinh (Nghệ An) vừa xử phạt hành chính hành khách Đ.X.P (sinh năm 1995, thường trú tại Nghệ An) do hút thuốc trong buồng vệ sinh khi tàu bay đang bay. Được biết, hành khách đi trên chuyến bay VJ228 này đã bị bắt quả tang và lập biên bản ngay trên chuyến bay.

Một trường hợp tương tự cũng vừa bị lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xử lý. Cụ thể, hành khách C.D.J (quốc tịch Hàn Quốc) cũng lén hút thuốc trong nhà vệ sinh trên chuyến bay HL7559 của hãng hàng không Jin Air từ Incheon (Hàn Quốc) về Việt Nam.

Nhà chức trách hàng không đã nhiều lần ra quyết định cấm vận chuyển theo đường hàng không với những hành khách lén hút thuốc trên máy bay, bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng kiên quyết không chịu nộp phạt dù các đơn vị chức năng của ngành Hàng không liên tục gửi thông tin về địa phương yêu cầu.

Nhiều năm qua, trên các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific cũng như nhiều hãng hàng không quốc tế khác đều tuyệt đối không cho phép hành khách hút thuốc lá.

Sau khi hành khách lên máy bay, bao giờ tiếp viên cũng đọc phát thanh thông báo: “Đây là chuyến bay không hút thuốc” và cảnh báo thêm rằng, ngay cả trong nhà vệ sinh hút thuốc cũng được lắp đặt hệ thống báo khói. Tuy nhiên, rất nhiều hành khách không hiểu vì vô tình hay cố ý vẫn “thản nhiên” hút thuốc trên tàu bay.

2 hành khách đòi đánh tiếp viên hàng không trên máy bay Do thời tiết xấu, chuyến bay của hãng Vietjet từ TP.HCM đi Vinh buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài nhưng có 2 hành khách không đồng ý và đòi tấn công tiếp viên ngay trên...