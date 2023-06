Liên tiếp lọt đề Văn, Toán tốt nghiệp: Bộ trưởng GD&ĐT chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ban hành trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện tình trạng lọt đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ở môn Ngữ văn và Toán ngày thi đầu tiên - 28/6 gây hoang mang dư luận.

Theo đó, ông Sơn nêu, nguy cơ sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử đã được dự báo và nêu tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn trong thời gian qua. "

"Tuy nhiên, trong ngày thi tốt nghiệp đầu tiên vẫn có trường hợp thí sinh cố tình sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển đề thi ra bên ngoài", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT 2023. (Ảnh minh hoạ)

Do vậy, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quán triệt Ban chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo ba nhiệm vụ sau.

Một, các địa phương tăng cường phổ biến, nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi. Đồng thời, yêu cầu cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tập trung cao độ, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã được tập huấn để ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử.

Bộ yêu cầu các địa phương kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Hai, cần tiếp tục, tăng cường phối hợp với lực lượng an ninh để có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi trên địa bàn, đặc biệt là phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để vi phạm quy chế thi.

Ba, các địa phương chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình diễn biến kỳ thi, việc xử lý những trường hợp vi phạm quy chế và các tình huống bất thường để kịp thời tuyên truyền, cảnh báo, răn đe.

Ngày 28/6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước hoàn thành hai bài thi tốt nghiệp THPT 2023 với môn Toán (90 phút trắc nghiệm), Ngữ văn (120 phút tự luận). Sau khi kết thúc mỗi một thi, dư luận lại xôn xao trước những thông tin phản ánh tình trạng lọt đề thi trong thời gian làm bài của thí sinh.

Cụ thể, sáng nay, một đề Ngữ văn được đăng tải lên mạng xã hội vào lúc hơn 8h. Hình ảnh chụp cho thấy đề được chụp trong phòng thi, bên cạnh là tờ giấy làm bài là tờ giấy báo dự thi. Trong khi đó, theo quy định, thời gian làm bài môn Ngữ văn từ 7h35 đến 9h35. Thí sinh được ra khỏi phòng thi sớm nhất sau hai phần ba thời gian nhưng phải nộp hết cả đề thi và giấy nháp. Điều này đồng nghĩa, đề thi sẽ không được mang ra khỏi phòng thi trước 9h35.

Đến buổi chiều, sau khi thí sinh kết thúc bài thi môn Toán lúc 16h cũng xuất hiện nghi vấn lộ đề. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bộ GD&ĐT đã báo cho Cục An ninh chính trị nội bộ của Bộ Công an để xác minh. Trước mắt, Bộ này nhận định hai sự cố nói trên không ảnh hưởng đến kỳ thi.

Theo kết quả xác minh ban đầu, một thí sinh ở Cao Bằng đã dùng điện thoại chụp đề thi môn Văn gửi ra ngoài nhờ người thân giải hộ. Với đề thi Toán, lực lượng chức năng xác định thí sinh liên quan đến từ Hội đồng thi tỉnh Yên Bái. Thí sinh này bị nghi dùng điện thoại chụp ảnh đề thi, gửi ra ngoài.

Hà Cường