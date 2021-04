Liên tiếp chiến thắng, 10X được mệnh danh 'bất bại' tại Đường lên đỉnh Olympia

(VTC News) -

Chiều 18/4, vòng thi tháng Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 có bốn nhà leo núi: Lưu Phương Diệu (THPT Giao Thủy B, Nam Định); Nguyễn Thị Thu Hương (THPT Lương Phú, Thái Nguyên); Cù Đức Hiếu (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) và Nguyễn Tấn An (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định).

Bước vào phần thi Khởi động, Nguyễn Tấn An vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi khi trả lời đúng 9 câu hỏi, mang về 90 điểm. Tiếp đến là Thu Hương với 80 điểm, Phương Diệu 70 điểm và Đức Hiếu 40 điểm.

Với thành tích nhất tuần và nhất tháng, Nguyễn Tấn An giành vé vào chơi trận chung kết quý III, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa cần tìm gồm 10 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có câu hỏi: "Nhà văn, nhà giáo ưu tú nào là tác giả của cuốn tự truyện "Tôi đi học", xuất bản lần đầu năm 1970, là cuốn sách không thể thiếu của nhiều thế hệ thanh thiếu niên miền Bắc?". Ba thí sinh (trừ Thu Hương) giành được điểm với đáp án "Nguyễn Ngọc Ký".

Tiếp tục hàng ngang thứ hai có câu hỏi: "Sinh nhật của An là một ngày trong tháng 4. Ngày sinh của An là số mà hiệu giữa bình phương của nó với chính nó bằng 306. Hãy cho biết ngày, tháng sinh chính xác của An?". Cả bốn thí sinh đều không có đáp án.

Bước sang câu hỏi ở hàng ngang thứ ba: "Những chữ nào còn thiếu trong câu nói sau của Bác: "Thương binh tàn nhưng..."? Ba thí sinh (riêng Phương Diệu không có câu trả lời) ghi được điểm với đáp án "Không phế".

Ngay sau khi có đáp án gợi ý ở hàng ngang số ba, Nguyễn Tấn An và Đức Hiếu cùng nhấn chuông và đưa ra đáp án từ khoá phần thi Vượt chướng ngại vật là "Người khuyết tật".

Giải thích về đáp án, Tấn An cho biết, em căn cứ vào hai dữ kiện "Không phế" và "Nguyễn Ngọc Ký" để đoán từ khoá cuối cùng.

Khép lại phần thi Vượt chướng ngại vật, vị trí của bốn nhà leo núi không có sự thay đổi. Tấn An tiếp tục dẫn đầu với 150 điểm, Thu Hương giành 90 điểm, Phương Diệu 80 điểm và Đức Hiếu tạm thời về cuối với 60 điểm.

Trong phần thi Tăng tốc, Nguyễn Tấn An thể hiện phong độ xuất sắc khi liên tiếp trả lời đúng các câu hỏi gia tăng điểm số lên 270 điểm.

Ở phần thi này, Đức Hiếu lội ngược dòng ngoạn mục khi đạt 190 điểm, bỏ xa Phương Diệu với 90 điểm và bám sát nút Thu Hương 200 điểm.

Trao giải cho bốn nhà leo núi.

Trước khi diễn ra vòng chung kết tháng, Nguyễn Thị Thu Hương là thí sinh được nhiều người kỳ vọng sẽ giành vòng nguyệt quế. Nữ sinh này từng tạo nhiều dấu ấn với ngoại hình xinh đẹp và khả năng nhảy hiện đại tại vòng thi tuần Đường lên đỉnh Olympia diễn ra trước đó. Thu Hương cũng là nữ sinh đầu tiên mùa thứ 21 chương trình Đường lên đỉnh Olympia giành vòng nguyệt quế.

Tuy nhiên, khi bước vào phần thi Về đích, Thu Hương có phần hơi đuối sức. Hương trả lời chính xác 2/3 câu hỏi, riêng câu hỏi 20 điểm và chọn ngôi sao hy vọng để Đức Hiếu giành điểm. Nữ sinh kết thúc phần thi với 210 điểm.

Khác với Thu Hương, Nguyễn Tấn An tiếp tục giữ vững phong độ trong phần thi về đích khi trả lời chính xác 3/3 câu hỏi và chọn Ngôi sao hy vọng. Cậu đạt được số điểm cao 320.

Tiếp đến là phần thi của Đức Hiếu trả lời chính xác 2/3 câu hỏi, nâng điểm số lên 240 soán vị trí thứ hai của đoàn đua.

Phương Diệu trả lời đúng 1/3 câu hỏi và giữ nguyên số điểm 90. Hai câu còn lại Thu Hương đều giành được quyền trả lời, nhưng chỉ có một lần trả lời đúng. Do đó, Thu Hương về đích ở vị trí thứ ba với 225 điểm. Điều này đồng nghĩa, Thu Hương đánh rơi cơ hội giành vé thi quý III.