Liên hợp quốc: Tiếng nói của Việt Nam rất quan trọng cho đoàn kết quốc tế

Tiếp tục chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, thăm, làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc (LHQ), sáng ngày 16/5, tại Trụ sở LHQ thành phố New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Phó Tổng thư ký LHQ Amina Mohammed.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, ủng hộ vai trò trung tâm của LHQ trong hệ thống quản trị toàn cầu, cho rằng cần có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện để xử lý các thách thức chung như dịch bệnh, biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bà Amina J. Mohamed, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trao đổi về ứng phó với đại dịch COVID-19, Thủ tướng đề nghị LHQ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các nước đang phát triển trong ứng phó với đại dịch, bảo đảm an sinh xã hội và tư vấn chính sách, phục hồi theo hướng xanh, bền vững, tự cường hơn

Thủ tướng khẳng định Việt Nam quyết tâm triển khai các cam kết tại Hội nghị COP26 và đề nghị LHQ hỗ trợ Việt Nam trong thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng với các nước G7, xây dựng chiến lược tài chính khí hậu để huy động hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác phát triển quốc tế.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác ASEAN-LHQ tiếp tục được tăng cường, đề nghị LHQ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực, trong đó có việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Về Ukraine, Thủ tướng khẳng định cần thúc đẩy đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình lâu dài trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, tôn trọng và có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Về phần mình, Phó Tổng thư ký LHQ Amina Mohammed khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và là người bạn của LHQ, mong muốn hai bên tiếp tục phát triển quan hệ một cách toàn diện, hiệu quả hơn nữa.

Phó Tổng thư ký bày tỏ rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cùng với những chính sách, nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Bà đánh giá cao những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với công việc chung của LHQ, nhất là trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, tiếng nói của Việt Nam rất quan trọng cho đoàn kết quốc tế trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều khủng hoảng và khác biệt, Việt Nam luôn có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ chủ nghĩa đa phương, hoà bình và cải cách LHQ, tham gia có trách nhiệm vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, triển khai hiệu quả các SDGs và nỗ lực thực hiện cac cam kết chống biến đổi khí hậu, nhất là tại Hội nghị COP26 vừa qua; thúc đẩy hợp tác phát triển vì lợi ích chung của cộng đồng.

Bà Phó Tổng thư ký khẳng định LHQ sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam theo hướng xanh, bền vững và tự cường hơn; bày tỏ chia sẻ quan điểm của Việt Nam về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, đồng thời mong muốn quan hệ đối tác ASEAN-LHQ sẽ tiếp tục được củng cố vì lợi ích hoà bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, bảy tỏ kỳ vọng Việt Nam phát huy mạnh mẽ vai trò đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu tương xứng với năng lực và vị thế của mình.

Cũng trong chuỗi hoạt động hôm 16/5, Thủ tướng có các cuộc gặp với Tổng giám đốc Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) Catherine Russell, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Abdulla Shahid và Tổng giám đốc Cơ quan phát triển của LHQ (UNDP) Achim Steiner.