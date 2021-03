Liên hợp quốc ra tuyên bố phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar

(VTC News) -

15 thành viên hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc và các nước láng giềng khác của Myanmar, đã chính thức thông qua một tuyên bố về cuộc đảo chính hôm 1/2.

Tuyên bố này do Anh soạn thảo, kêu gọi Myanmar lập tức trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint cùng các quan chức khác. Đồng thời ủng hộ nền dân chủ ở Myanmar: "… cần thiết phải duy trì các thể chế và quy trình dân chủ, hạn chế bạo lực, tôn trọng đầy đủ các quyền con người, quyền tự do cơ bản và pháp quyền".

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar. (Ảnh: Channel News Asia)

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ hy vọng tuyên bố sẽ khiến quân đội Myanmar nhận ra rằng: “Việc thả tất cả tù nhân là điều hoàn toàn cần thiết, cũng như việc tôn trọng kết quả bầu cử và tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi dân chủ”.

Bất chấp những "điểm không hoàn hảo" trong nền dân chủ của Myanmar, ông Guterres vẫn cho rằng nước này nên khôi phục tình trạng trước cuộc đảo chính hôm 1/2.

Tuyên bố của hội đồng Bảo an cũng kêu gọi quân đội Myanmar sử dụng các biện pháp hòa bình, khuyến khích biện pháp "đối thoại mang tính xây dựng và hòa giải tùy theo mong muốn và lợi ích của người dân Myanmar".

Bản tuyên bố hôm 10/3 có nội dung mềm mỏng hơn so với dự thảo ban đầu do Anh đưa ra. Dự thảo lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar và đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt theo Hiến chương Liên hợp quốc.

Đây là tuyên bố đầu tiên về Myanmar được Liên hợp quốc thông qua kể từ năm 2017, cho thấy các thành viên hội đồng Bảo an đều thống nhất phản đối cuộc đảo chính quân sự ở nước này.