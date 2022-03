Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng lương thực toàn cầu 

Kênh RT (Nga) ngày 12/3 dẫn lời ông Qu Dongyu, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), cảnh báo trong bối cảnh thế giới thiếu lương thực do đại dịch COVID-19, gián đoạn sản xuất nông nghiệp ở Nga và Ukraine do xung đột quân sự có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu.

Thu hoạch lúa mỳ tại Nga. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, người đứng đầu FAO cho biết Nga và Ukraine đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và cung cấp lương thực toàn cầu. “Nga là nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, trong khi Ukraine đứng thứ năm. Cả hai nước xuất khẩu 19% nguồn cung lúa mạch, 14% lúa mì và 4% ngô của thế giới; chiếm hơn một phần ba lượng ngũ cốc xuất khẩu toàn cầu”, ông Dongyu nói.

Theo ông Dongyu, Nga và Ukraine cũng là nhà cung cấp phân bón toàn cầu, với Nga là nhà sản xuất hàng đầu. Do đó, gián đoạn chuỗi cung ứng nông nghiệp cũng như các hạn chế đối với xuất khẩu của Nga sẽ gây ra những hậu quả lớn đối với an ninh lương thực.

“Điều này đặc biệt tác động đến khoảng 50 quốc gia phụ thuộc vào Nga và Ukraine về nguồn cung lúa mì. Nhiều nước trong số này là các nước kém phát triển nhất hoặc các nước có thu nhập thấp, thiếu lương thực, ở Bắc Phi, châu Á và một số nơi khác. Nhiều quốc gia châu Âu và Trung Á nhập khẩu hơn 50% lượng phân bón từ Nga”, ông Dongyu nêu rõ.Trên thực tế, giá thực phẩm, vốn đã tăng từ nửa cuối năm 2020, đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 2/2022 do nhu cầu cao, chi phí đầu vào và vận tải tăng.

Dữ liệu từ LHQ cho thấy giá lúa mì và lúa mạch toàn cầu đã tăng 31% trong năm 2021. Giá dầu hạt cải và dầu hướng dương tăng hơn 60%. Nhu cầu cao và giá khí đốt tự nhiên biến động cũng làm tăng chi phí phân bón. Giá urê, một loại phân đạm quan trọng, đã tăng hơn ba lần trong vòng 12 tháng qua.

“Cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể khiến cho các hoạt động nông nghiệp của hai nhà xuất khẩu những mặt hàng thiết yếu trên bị gián đoạn nghiêm trọng, nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, trong bối cảnh giá lương thực và thực phẩm quốc tế đã ở mức cao và nhiều biến động”, ông Dongyu kết luận.