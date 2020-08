Lịch trình di chuyển dày đặc của 6 bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam

18h ngày 3/8, Bộ Y tế công bố thêm 21 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 642. Trong đó 6/21 trường hợp ở Quảng Nam.

Lực lượng chức năng phong tỏa khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An - nơi vừa có thêm 2 ca mắc COVID-19.

Bệnh nhân 622 là nữ, 39 tuổi, trú tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

Ngày 24/7, bệnh nhân di chuyển bằng xe bus từ Quế Sơn ra Bệnh viện Đà Nẵng lúc 11h. Bệnh nhân đến phòng 612, khoa Thận Nội tiết để thăm chị T.T.T.V. và ở lại một đêm trong bệnh viện cùng với con của chị V. là T.C.H.

16h45 ngày 25/7, bệnh nhân đi bộ ra cổng Bệnh viện Đà Nẵng và đón xe về Quế Sơn. Đến ngã ba thị trấn Đông Phú, bệnh nhân được chồng là T.N.C. chở về nhà bằng xe máy. Tại nhà, bệnh nhân tiếp xúc với 2 con là T.M.T. và T.T.N.A.

Khoảng 7h30 ngày 26/7, bệnh nhân đi chợ Đông Phú và có đeo khẩu trang. Ngày 27/7, bệnh nhân khai báo y tế và được cách ly tại nhà.

Từ ngày 26 đến 31/7, bệnh nhân ở nhà. 18h30 ngày 31/7, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung ở xã Quế Mỹ.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân bình thường.

Bệnh nhân 623 là nữ, 83 tuổi, trú khối Quảng Hậu, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn. Bệnh nhân ở một mình. 8h ngày 27/7, bệnh nhân mệt và được cháu chở đến Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức khám. Bệnh nhân được chẩn đoán thiếu máu.

Chiều cùng ngày, bệnh nhân có dấu hiệu mệt, sốt nên người thân thuê xe dịch vụ chở đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam và được chuyển lên khoa Nội A. 23h, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Ngày 1/8, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 2/8, bệnh nhân có kết quả dương tính lần 1 với virus corona. Tối 2/8, bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế.

Lực lượng chức năng chạy xe đi phát loa tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống dịch COVID-19 ở Quảng Nam.

Bệnh nhân 624 là nữ, 69 tuổi, trú khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An.

Ngày 7/7, bệnh nhân nhập viện điều trị tại phòng 607, khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 25/7, bệnh nhân xuất viện và được đưa về nhà bằng xe bệnh viện.

Bệnh nhân yếu, nằm liệt một chỗ và được con cái chăm nuôi, có tiếp xúc với người đến thăm.

Hiện tại, bệnh nhân không ho, không sốt, ổn định, có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm dạ dày.

Bệnh nhân 625 là nữ, 51 tuổi, trú khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An.

Đầu tháng 7/2020, bệnh nhân được em dâu đưa ra thăm mẹ chồng tại phòng 607, khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được em dâu đưa về nhà bằng xe máy.

Sáng 22/7, bệnh nhân đi chợ Cửa Đại và ghé hàng cá, hàng rau. Chiều cùng ngày, bệnh nhân đến nhà cô M., nhà anh H., nhà vợ chồng chú G.

Từ ngày 23-25/7, bệnh nhân ở nhà chăm sóc mẹ chồng. Từ ngày 26-28/7, bệnh nhân ở nhà lo đám tang, trong đó bệnh nhân có tiếp xúc ông C. (xã Tân Hiệp), ông C. (xã Cẩm Thanh), bà T., cô N. (trước nhà), vợ chồng ông Đ. (Cửa Đại), vợ chồng bà Y. (xã Bình Tú, huyện Thăng Bình), mua đồ ở tạp hóa cô Đ., cô P. (đối diện trường Cẩm An 1), tạp hóa cô H. (phường Cẩm Châu).

Ngày 29/7, bệnh nhân đi chợ Bà Lê. Ngày 30/7, bệnh nhân đi chợ Cẩm Châu, sau đó có ghé quầy thuốc trong chợ. Ngày 31/7, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại trường Thủy Lợi.

Hiện tại, bệnh nhân không ho, không sốt, ổn định, có bệnh nền đau dạ dày, rối loạn tiền đình.

Bệnh nhân 626 là nữ, 38 tuổi, trú khối Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

Ngày 18/7, bệnh nhân vào chăm mẹ chồng là bệnh nhân 524 tại Bệnh viện Bình An, thị trấn Nam Phước. 14h ngày 19/7, bệnh nhân về lại nhà và có tiếp xúc với chồng, 2 con và hàng xóm.

Từ 5h đến 9h ngày 20/7, bệnh nhân bán đồ ăn sáng ở nhà (bún, mỳ) và có tiếp xúc với nhiều người (không rõ người tiếp xúc). 11h cùng ngày, bệnh nhân đi chợ Cầu Mống, thị xã Điện Bàn, sau đó về nhà. 13h15, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bình An, thị trấn Nam Phước để nuôi mẹ chồng là bệnh nhân 524. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với vợ chồng cô Trí và 2 người khác đến thăm.

14h ngày 21/7, bệnh nhân về nhà và có tiếp xúc với hàng xóm (không nhớ rõ đã gặp những ai). Từ ngày 22 đến 29/7, khoảng thời gian 5h tới 9h, bệnh nhân bán đồ ăn sáng ở nhà và tiếp xúc với nhiều người (không rõ người tiếp xúc). 11h, bệnh nhân đi chợ Cầu Mống. Riêng ngày 25/7, bệnh nhân có đến nhà chị H.T.N. ở Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng khoảng 30 phút.

Ngày 30/7, bệnh nhân cách ly tại nhà. Ngày 31/7, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly khách sạn Mỹ Sơn. Tối 2/8, bệnh nhân được đưa về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Hiện tại, bệnh nhân không ho, không sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam ghi nhận 40 ca mắc COVID-19 và địa phương này đang phong tỏa hàng loạt khu vực.

Bệnh nhân 627 là nam, 46 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

12h ngày 12/7, bệnh nhân ra Bệnh viện Đà Nẵng thăm mẹ là L.T.Đ. (bệnh nhân 524) nằm ở khoa Thận – Tiết niệu tầng 6 (phòng 606). Buổi chiều, bệnh nhân ở nhà. 20h cùng ngày, bệnh nhân đi chợ Nam Phước mua rau củ và sau đó về nhà (có tiếp xúc một số người).

Từ ngày 13-16/7, trong khoảng thời gian 6h đến 12h, bệnh nhân bán rau củ tại chợ Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng rồi về nhà. Buổi chiều, bệnh nhân ở tại nhà. 20h, bệnh nhân đi chợ Nam Phước mua rau củ.

7h ngày 17/7, bệnh nhân đến nhà mẹ là bà L.T.Đ. (bệnh nhân 524) để thăm và về lúc 8h, sau đó có đến chợ Nam Phước để mua rau củ. Buổi tối, bệnh nhân ở nhà cùng với vợ và 2 con.

Từ ngày 18 đến 21/7, trong khoảng thời gian từ 6h đến 12h, bệnh nhân bán rau củ tại chợ Hòa Xuân, buổi chiều ở tại nhà, 20h đi chợ Nam Phước mua rau củ.

21h ngày 22/7, bệnh nhân cùng với 2 con gái đến Bệnh viện Bình An để thăm mẹ là bệnh nhân 524, sau đó về lại nhà.

16h ngày 29/7, bệnh nhân ra thăm mẹ là bệnh nhân 524 đến 16h30 thì về nhà.

15h ngày 30/7, bệnh nhân đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị trấn Nam Phước.

Tối 30/7 đến 17h ngày 31/7, bệnh nhân tự cách ly tại nhà, sau đó được đưa đi cách ly tập trung ở khu cách ly khách sạn Mỹ Sơn. Tối 2/8, bệnh nhân được đưa về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Hiện tại, bệnh nhân không ho, không sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.