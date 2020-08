Lịch trình di chuyển của ba bệnh nhân COVID-19 mới ở Hải Dương

Sáng 14/8, Bộ Y tế công bố 6 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 3 người ở Hải Dương là: N.T.C (nữ, 72 tuổi), Đ.Q.M (nam, 17 tuổi) cùng ở thôn Nhân Lư, Cẩm Chế (Thanh Hà, Hải Dương) và V.T.L (nữ, 59 tuổi, địa chỉ tại xóm 1, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Trong đó, anh M. và bà L. là nhân viên quán Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền), bà C. là thông gia với bệnh nhân 867. Hằng ngày bà C. trông cháu ở tại 36 Ngô Quyền.

Cán bộ, nhân viên y tế phun khử khuẩn ở xung quanh đoạn đường đã phong tỏa ở số 36 Ngô Quyền. (Ảnh: Báo Hải Dương).

Theo cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, anh Đ.Q.M. là nhân viên phục vụ tại nhà hàng Thế giới bò tươi 2 tháng nay. Hằng ngày, làm công việc phụ bàn, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong tình trạng không đeo khẩu trang.

Ngày 28/7, anh M. đi mua thẻ điện thoại tại cửa hàng Hưng Mobile trên đường Phạm Ngũ Lão bằng xe máy, sau đó trở về quán. 7h30 ngày 10/8, anh M. bắt xe buýt tuyến 2 Thanh Hà – Hải Dương về quê ở Nhân Lư, Cẩm Chế (Thanh Hà). Đến 14h cùng ngày, anh M. đi xe ô tô cùng cậu ruột về nhà ông bà ngoại tại Xuân An, Thanh Khê (Thanh Hà) chơi, ăn cơm tối và ngủ qua đêm.

Sáng 11/8, anh M. cùng ông ngoại đi xe máy về nhà ở Nhân Lư. 14h45 cùng ngày, anh M. bắt xe buýt tuyến 2 Thanh Hà – Hải Dương lên Nhà hàng Thế giới bò tươi làm việc. Hiện xác định F1 (tiếp xúc với ca bệnh) của anh M. là 24 người.

Bà V.T.L làm việc tại quán Thế giới bò tươi từ 4/4 đến nay chưa về quê. Bệnh nhân chỉ làm việc trong nhà hàng, tiếp xúc với nhân viên, ít tiếp xúc với khách. Hiện xác định được 10 người tiếp xúc gần với bà L. thuộc diện F1.

Bà N.T.C, ở và làm việc tại quán Thế giới bò tươi được 2 tháng nay. Chiều 3/8, bệnh nhân bắt xe buýt số 2 Thanh Hà – Hải Dương về Nhân Lư, Cẩm Chế (Thanh Hà). Sau khi xuống xe bà C. đi xe đạp về nhà. Buổi tối lên chùa tại địa phương làm lễ (bà ngồi 1 mình, không tiếp xúc với ai).

Lúc 7h30 ngày 4/8, bà C. bắt xe buýt số 2 lên Nhà hàng Thế giới bò tươi số 36 Ngô Quyền (TP.Hải Dương) trông cháu, sau đó không ra ngoài. Chiều 11/8, bà C. có đến nhà bà Dung ở khu đô thị mới Tuệ Tĩnh chơi. Hiện xác định được 5 người tiếp xúc gần với bà C. thuộc diện F1.

Bệnh nhân 867 được công bố mắc COVID-19 ngày 12/8. Đó là ông V.D.B (nam, 63 tuổi, ở Bình Giang, Hải Dương). Ngày 5/7, ông B. ở nhà con gái V.T.H. (chủ quán bia hơi Lộc Vừng ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP Hà Nội), sau đó về quê ở xã Tân Hồng (Bình Giang). Ngày 15/7, ông B. từ quê ra TP.Hải Dương, làm việc trông giữ xe tại nhà hàng Thế giới bò tươi.

Ngày 31/7, người đàn ông này có triệu chứng ốm, mệt nên đi khám tại nhà riêng bác sĩ N.V.N. (số 57 Nguyễn Sĩ Cố, khu Cẩm Khê B, phường Tứ Minh, TP Hải Dương). Ngày 4/8, ông B. đi dự đám cưới (chưa rõ số người tham dự) ở thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh (Bình Giang).

Ngày 8-11/8, ông lần lượt đi khám tại các Bệnh viện 108 và Thanh Nhàn (Hà Nội). Sau đó, kết quả xét nghiệm cho thấy ông dương tính với SARS-CoV-2.