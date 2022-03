Lịch thi đấu, xem trực tiếp U17 Việt Nam thi đấu tại Đức 

(VTC News) -

Lịch thi đấu giao hữu tại Đức của tuyển U17 Việt Nam:

Ngày 23/3: U17 Việt Nam – U16 Borussia Dortmund: 2-2

Ngày 30/3: U17 Việt Nam – U16 Eintracht Frankfurt (22h00, giờ Việt Nam)

Ngày 7/4: U17 Việt Nam – U17 Cologne (00h00, giờ Việt Nam)

Các trận đấu sẽ được tường thuật lại trên hệ thống kênh mạng xã hội của Next Sports và On Sports và VFF Channel.

Hiện tại, các cầu thủ U17 Việt Nam tham gia dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức” do VFF, Bundesliga và Next Media thực hiện. Tại đây, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có các hoạt động tập luyện, trải nghiệm và thi đấu với 4 đội bóng là Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln and Borussia Mönchengladbach.

Không chỉ tập trung vào cầu thủ, các câu lạc bộ Bundesliga cũng sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong việc phát triển tài năng bóng đá với sự tham gia của các huấn luyện viên của VFF.

Với dự án này, các cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ có cơ hội được tiếp cận với những mô hình tập luyện và đào tạo đẳng cấp Châu Âu, giúp phát triển toàn diện cả về kỹ năng lẫn tư duy chơi bóng. Cùng với đó sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời về đời sống bóng đá tại Bundesliga, nơi hoàn hảo để nuôi dưỡng niềm đam mê trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của các tài năng trẻ Việt Nam.

Bên cạnh đó, toàn bộ các thành viên của Đội tuyển bóng đá U17 Việt Nam sẽ được tới sân theo dõi trực tiếp các trận đấu của Bundesliga, trải nghiệm bầu không khí sống động, khám phá những câu chuyện lý thú, lắng nghe chia sẻ từ các huyền thoại Bundesliga và những điều làm nên tên tuổi của họ tại Bundesliga.

Kết thúc 4 tuần tập huấn, một số cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng sẽ được các câu lạc bộ Bundesliga lựa chọn ở lại Đức, tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu. Hành trình của toàn đội sẽ được Next Media và VTVcab truyền tải trọn vẹn các trong loạt phim tài liệu 11 tập phát sóng tại Việt Nam.