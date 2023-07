(VTC News) -

World Cup nữ 2023 tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc bảng B, bảng A và bảng C. Đại diện Đông Nam Á là Philippines ra sân với cuộc chạm trán Thụy Sĩ.

Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 hôm nay 21/7

Ngày Giờ Bảng Trận đấu 21/7 9h30 B Nigeria vs Canada 12h A Philippines vs Thụy Sĩ 14h30 C Tây Ban Nha vs Costa Rica

Đội tuyển Tây Ban Nha chạm trán Costa Rica.

Ở cặp đấu đầu tiên, Canada được đánh giá cao hơn. Họ là đội đương kim vô địch Olympic và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA. Dù vậy, ở đấu trường World Cup nữ, thành tích của đội tuyển nữ Canada không cao. Đội bóng này chỉ 1 lần xếp hạng tư, 1 lần vào tứ kết và 1 lần dừng bước ở vòng 1/8 trong 7 lần tham dự trước đây.

Phong độ của Canada trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup nữ 2023 cũng không cao. Họ chỉ giành được một chiến thắng trong 5 trận gần nhất (đánh bại Brazil 2-0) và thua cả 4 trận còn lại.

Dù vậy, so với Nigeria, Canada vẫn vượt trội hoàn toàn. Đội bóng châu Phi xếp hạng 40 thế giới (đứng dưới cả đội tuyển Việt Nam). Trạng thái tâm lý của các cầu thủ Nigeria cũng không tốt khi vấn đề nợ lương vẫn chưa được giải quyết.

Ở bảng A, Philippines chạm trán Thụy Sĩ. Đại diện Đông Nam Á hi vọng tạo nên bất ngờ khi đối đầu với đội tuyển hạng 20 thế giới. Dàn cầu thủ nhập tịch và mang dòng máu Âu-Mỹ gốc Philippines giúp đội bóng này không thua thiệt về thể hình so với Thụy Sĩ. Dù vậy, giữa 2 đội bóng vẫn có khoảng cách trình độ nhất định.

Trận đấu đầu tiên của bảng C là cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và Costa Rica. Đại diện châu Âu không có lực lượng mạnh nhất tham dự World Cup nữ 2023 do những vấn đề nơi hậu trường. Tuy nhiên, những trụ cột của đội hình Barcelona vô địch châu Âu - trong đó nổi bật là Quả Bóng Vàng Alexia Putellas - đủ sức giúp Tây Ban Nha thắng trận trước Costa Rica.

Minh Anh