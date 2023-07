(VTC News) -

World Cup nữ 2023 khai mạc hôm nay (20/7). Giải đấu diễn ra tại Australia và New Zealand. Trận khai mạc là cuộc đối đầu giữa New Zealand và Na Uy diễn ra trên sân vận động Eden Park (thành phố Auckland, New Zealand). Đội tuyển Việt Nam chưa thi đấu hôm nay.

Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 hôm nay 20/7

Ngày Giờ Bảng Trận đấu 20/7 14h A New Zealand vs Na Uy 17h B Australia vs Ireland

Đội tuyển New Zealand (áo đen) sẽ thi đấu trận khai mạc World Cup nữ 2023.

Đây là lần thứ 6 New Zealand xuất hiện ở World Cup nữ. Trong 5 lần trước, đội bóng này không vượt qua được vòng bảng và chưa từng thắng trận nào ở đấu trường danh giá nhất thế giới.

Với lợi thế là chủ nhà, đội tuyển New Zealand tránh được nhiều đối thủ mạnh hàng đầu thế giới. Họ ở cùng bảng với Na Uy, Thụy Sỹ và Philippines, có cơ hội lớn để giành quyền đi tiếp.

New Zealand hiện đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA. Trước World Cup nữ 2023, đội bóng này vừa đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận đấu giao hữu với tỉ số 2-0.

Trong khi đó, Na Uy xếp hạng 12 thế giới. Trong lịch sử tham dự World Cup, đội bóng này từng vô địch năm 1995. Lần gần nhất góp mặt ở đấu trường này (2019), Na Uy vào đến tứ kết. Đội tuyển Na Uy sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình như Maren Mjelde (Chelsea), Tuva Hansen (Bayern Munich), Ada Hegerberg (Lyon).

Ở cặp đấu còn lại, Australia được đánh giá cao hơn so với Ireland. Đội đồng chủ nhà của World Cup nữ 2023 đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA và sở hữu một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - tiền đạo Sam Kerr. Trong khi đó, Ireland lần đầu tiên xuất hiện ở World Cup nữ.

Hàn Phong