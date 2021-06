Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 hôm nay 15/6

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối cùng tại Bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đối đầu với đội tuyển UAE. Đây là trận đấu quyết định hai vị trí đầu bảng tại bảng đấu này.

Tiến Linh sẽ tiếp tục tỏa sáng đêm nay?

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để đi tiếp dù cho kết quả trận đấu cuối cùng ra sao. Chỉ cần 1 đội nhì bảng trong 5 cặp đấu ở những bảng còn lại không thắng, tuyển Việt Nam sẽ giành vé bất chấp việc có thể thua trước UAE ở lượt cuối.

Trận đấu diễn ra vào lúc 23h45 ngày 11/6/2021 trên sân vận động Al-Maktoum tại UAE. Cùng giờ với trận UAE vs Việt Nam là cuộc so tài giữa Thái Lan vs Malaysia.

Lịch thi đấu cụ thể

15/6 17:25 Nhật Bản - Kyrgyzstan

15/6: 23:00 Australia - Jordan

15/6 23:30 Iran - Iraq

15/6 23:45 UAE - Việt Nam

23h45: Thái Lan vs Malaysia

16/6: 01:00 Trung Quốc - Syria

01:00 Saudi Arabia - Uzbekistan