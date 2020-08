Lịch thi đấu vòng 1 Ngoại Hạng Anh 2020/21: MU, Man City lỡ ngày khai mạc

Manchester United và Manchester City là hai đội bóng Anh tiến sâu nhất ở cúp châu Âu mùa này. Do vậy, cả hai câu lạc bộ đều được tạo điều kiện để có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho mùa giải 2020/21. Trận đấu Burnley vs MU và Man City vs Aston Villa đều bị hoãn.

Trận cầu đinh giữa hai đội bóng lớn đầu tiên của mùa giải Ngoại Hạng Anh 2020/21 diễn ra ở vòng 2 khi Chelsea chạm trán Liverpool. Trận derby Manchester giữa MU và Man City diễn ra vào tháng 12/2020.

Mùa giải Ngoại Hạng Anh 2020/21 sẽ khởi tranh từ ngày 12/9.

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 1

Crystal Palace vs Southampton

Fulham vs Arsenal

Liverpool vs Leeds

Tottenham vs Everton

West Brom vs Leicester

West Ham vs Newcastle

Brighton vs Chelsea

Sheffield United vs Wolverhampton

Burnley vs MU (hoãn)

Man City vs Aston Villa (hoãn)