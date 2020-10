Lịch thi đấu V-League 2020: Hà Nội FC liên tiếp đụng TP.HCM, HAGL

Vòng đấu Ngày Giờ Trận đấu

1 9/10 10/10 19h15 19h15 18h 19h15 Sài Gòn FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Viettel vs HAGL Than Quảng Ninh vs Becamex Bình Dương Hà Nội FC vs TP.HCM

2 14/10 15/10 19h15 17h 17h 18h TP.HCM vs Viettel Becamex Bình Dương vs Sài Gòn FC HAGL vs Hà Nội FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Than Quảng Ninh

3 19/10 20/10 19h15 19h15 18h 19h15 Sài Gòn FC vs TP.HCM Viettel vs Becamex Bình Dương Than Quảng Ninh vs HAGL Hà Nội FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

4 24/10 25/10 18h 19h15 17h 18h Than Quảng Ninh vs TP.HCM Hà Nội FC vs Becamex Bình Dương HAGL vs Sài Gòn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Viettel

5 29/10 30/10 19h15 19h15 17h 19h15 Sài Gòn FC vs Than Quảng Ninh Viettel vs Hà Nội FC Becamex Bình Dương vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh TP.HCM vs HAGL

6 3/11 4/11 17h 19h15 18h 19h15 Becamex Bình Dương vs HAGL Viettel vs Than Quảng Ninh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs TP.HCM Hà Nội FC vs Sài Gòn FC