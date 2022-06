Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay 5/6: U23 Việt Nam đại chiến U23 Hàn Quốc

(VTC News) -

Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay 5/6

20h: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc (trực tiếp FPT Play, VTV6)

22h: U23 Thái Lan vs U23 Malaysia

Vòng play-off World Cup 2022

23h: Xứ Wales vs Ukraine

Nations League

20h: San Marino vs Malta

23h: Đảo Síp vs Bắc Ireland

Vòng loại Cup of Nations

20h: Malawi vs Ethiopia

20h: Cộng hòa Trung Phi vs Ghana

20h: Madagascar vs Angola

U23 Việt Nam bước vào cuộc so tài với U23 Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022. U23 Việt Nam tạm đứng nhì bảng sau lượt trận đầu tiên, trong khi U23 Hàn Quốc dẫn đầu bảng với chiến thắng 4-1 trước U23 Malaysia.

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 20h, còn cuộc so tài U23 Thái Lan vs U23 Malaysia diễn ra lúc 22h tối nay 5/6.

Các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên FPT Play và VTV6.