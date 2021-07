Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 ngày 29/7: Huy Hoàng đấu vòng loại 1.500m nam

(VTC News) -

Đoàn thể thao Việt Nam có 1 đại diện tranh tài trong ngày hôm nay 30/7. Lúc 18h20, VĐV Nguyễn Huy Hoàng sẽ tham dự vòng loại nội dung bơi 1.500m tự do nam.

Đại diện đội tuyển bơi Việt Nam nằm ở nhóm 3, tranh tài với những ứng viên nặng ký như Florian Wellbrock (Đức), Henrik Christiansen (Na Uy), Daniel Jarvis (Vương quốc Anh).

Thành tích tốt nhất của Huy Hoàng ở nội dung 1.500m tự do là 14 phút 58 giây 14, thấp nhất trong số các VĐV tranh tài ở nhóm này. Vòng loại nội dung 1.500m tự do nam có 29 VĐV tranh tài, chọn lấy 8 VĐV có thành tích tốt nhất tham dự chung kết.

Huy Hoàng có thể tạo kỳ tích ở vòng loại 1.500m tự do nam?

Có 29 VĐV tham dự vòng loại 1.500m tự do nam, chia thành 4 nhóm bơi. Huy Hoàng cần lọt vào nhóm 8 VĐV có thành tích tốt nhất để giành vé vào chung kết.

Có 27 môn thi và 30 bộ huy chương được trao trong ngày thi đấu hôm nay 30/7. Môn bóng đá nữ diễn ra 4 trận tứ kết được chờ đợi, lần lượt là các cặp đấu Canada vs Brazil, Anh vs Australia, Nhật Bản vs Thụy Điển và Mỹ vs Hà Lan.

Ở môn tennis, tâm điểm chú ý được dành cho 2 trận bán kết nam. Hạt giống số 1 Novak Djokovic chạm trán tay vợt Alexandre Zverev (Đức), trong khi Pablo Carreno-Busta (Tây Ban Nha) đối đầu Karen Khachanov (Ủy ban Olympic Nga).