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Lịch thi đấu Copa America 2021 mới nhất

Lịch bóng đá Thứ Sáu, 11/06/2021 19:14:10 +07:00
(VTC News) -

Cập nhật Lịch thi đấu Copa America 2021 mới nhất.

Copa America 2021 diễn ra từ 13/6 đến 10/7 tại Brazil với sự tham gia của 10 đội tuyển. Brazil là đương kim vô địch của giải đấu.

Lịch thi đấu Copa America 2021 mới nhất - 1

Lịch thi đấu Copa America 2021.

Lịch thi đấu vòng bảng Copa America 2021

Ngày Giờ Bảng Cặp đấu Trực tiếp
14/6 4h00 B Argentina vs Chile  
7h00 B Paraguay vs Bolivia  
15/6 6h00 A Brazil vs Venezuela  
9h00 A Colombia vs Ecuador  
18/6 4h00 B Chile vs Bolivia  
7h00 B Argentina vs Uruguay  
19/6 6h00 A Colombia vs Venezuela  
9h00 A Peru vs Brazil  
21/6 3h00 B Uruguay vs Chile  
6h00 B Argentina vs Paraguay  
22/6 5h00 A Venezuela vs Ecuador  
8h00 A Colombia vs Peru  
24/6 4h00 B Bolivia vs Uruguay  
7h00 B Chile vs Paraguay  
25/6 5h00 A Ecuador vs Peru  
8h00 A Brazil vs Colombia  
28/6 4h00 B Uruguay vs Paraguay  
Argentina vs Bolivia  
29/6 8h00 A Ecuador vs Brazil  
Venezuela vs Peru  
 
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Minh Ngọc
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