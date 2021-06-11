Lịch thi đấu Copa America 2021 mới nhất

Copa America 2021 diễn ra từ 13/6 đến 10/7 tại Brazil với sự tham gia của 10 đội tuyển. Brazil là đương kim vô địch của giải đấu.
Lịch thi đấu vòng bảng Copa America 2021
|Ngày
|Giờ
|Bảng
|Cặp đấu
|Trực tiếp
|14/6
|4h00
|B
|Argentina vs Chile
|7h00
|B
|Paraguay vs Bolivia
|15/6
|6h00
|A
|Brazil vs Venezuela
|9h00
|A
|Colombia vs Ecuador
|18/6
|4h00
|B
|Chile vs Bolivia
|7h00
|B
|Argentina vs Uruguay
|19/6
|6h00
|A
|Colombia vs Venezuela
|9h00
|A
|Peru vs Brazil
|21/6
|3h00
|B
|Uruguay vs Chile
|6h00
|B
|Argentina vs Paraguay
|22/6
|5h00
|A
|Venezuela vs Ecuador
|8h00
|A
|Colombia vs Peru
|24/6
|4h00
|B
|Bolivia vs Uruguay
|7h00
|B
|Chile vs Paraguay
|25/6
|5h00
|A
|Ecuador vs Peru
|8h00
|A
|Brazil vs Colombia
|28/6
|4h00
|B
|Uruguay vs Paraguay
|Argentina vs Bolivia
|29/6
|8h00
|A
|Ecuador vs Brazil
|Venezuela vs Peru
Bình luận
Bạn chưa nhập đủ thông tin