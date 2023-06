(VTC News) -

Lịch thi đấu bóng đá mới nhất hôm nay 3/6 và rạng sáng 4/6 được cập nhật trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Chung kết Cúp FA hôm nay 3/6

- 21h00 ngày 3/6: Man City vs Man Utd (FPT Play)

Trận đấu cuối cùng của mùa giải bóng đá Anh giữa Man City và Man Utd.

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 3/6

- 23h30 ngày 3/6: Torino vs Inter

- 02h00 ngày 4/6: Cremonese vs Salernitana

- 02h00 ngày 4/6: Empoli vs Lazio

Lịch thi đấu Ligue 1 hôm nay 3/6

- 02h00 ngày 4/6: Monaco vs Toulouse

- 02h00 ngày 4/6: Nantes vs Angers

- 02h00 ngày 4/6: Nice vs Lyon

- 02h00 ngày 4/6: Paris Saint-Germain vs Clermont Foot

- 02h00 ngày 4/6: Reims vs Montpellier

- 02h00 ngày 4/6: Troyes vs Lille

- 02h00 ngày 4/6: AC Ajaccio vs Marseille

- 02h00 ngày 4/6: Auxerre vs Lens

- 02h00 ngày 4/6: Brest vs Rennes

- 02h00 ngày 4/6: Lorient vs Strasbourg

Lịch thi đấu Chung kết DFB Cup hôm nay 3/6

- 01h00 ngày 4/6: RB Leipzig vs E.Frankfurt

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam hôm nay 3/6

- 15h30 ngày 3/6: Hòa Bình vs Bình Thuận

- 16h00 ngày 3/6: Phù Đổng vs Huế

Lịch thi đấu Ligue 2 hôm nay 3/6

- 01h45 ngày 3/6: Pau vs Caen (ON+)

Lịch thi đấu K League 1 hôm nay 3/6

- 14h30 ngày 3/6: Jeonbuk FC vs Ulsan Hyundai

- 16h00 ngày 3/6: Suwon Bluewings vs Suwon FC

- 17h00 ngày 3/6: Jeju United vs Gangwon FC

- 17h30 ngày 3/6: Gwangju FC vs Pohang Steelers

Lịch thi đấu J League 1 hôm nay 3/6

- 12h00 ngày 3/6: Vissel Kobe vs Kawasaki Frontale

- 13h00 ngày 3/6: FC Tokyo vs Yokohama F.Marinos

- 13h00 ngày 3/6: Shonan Bellmare vs Albirex Niigata

- 14h00 ngày 3/6: Nagoya Grampus Eight vs Cerezo Osaka

- 16h00 ngày 3/6: Avispa Fukuoka vs Gamba Osaka

- 16h30 ngày 3/6: Yokohama FC vs Sagan Tosu

- 17h00 ngày 3/6: Kashiwa Reysol vs Consadole Sapporo

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Scotland hôm nay 3/6

- 23h30 ngày 3/6: CK - Celtic vs Inverness CT

Lịch thi đấu Malaysia Super League hôm nay 3/6

- 16h30 ngày 3/6: Perak vs Terengganu

- 19h15 ngày 3/6: PDRM vs Selangor

- 20h00 ngày 3/6: Pulau Pinang vs Johor Darul Ta'zim FC

Lịch thi đấu Singapore Premier League hôm nay 3/6

- 17h00 ngày 3/6: Hougang United FC vs Young Lions

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan hôm nay 3/6

- 19h00 ngày 3/6: FC Inter Turku vs Honka

- 21h00 ngày 3/6: AC Oulu vs IFK Mariehamn

- 21h00 ngày 3/6: HJK Helsinki vs SJK

- 21h00 ngày 3/6: KuPS vs FC Haka J

- 21h00 ngày 3/6: FC KTP vs VPS

- 22h00 ngày 3/6: Ilves vs FC Lahti

Lịch thi đấu VĐQG Belarus hôm nay 3/6

- 00h30 ngày 3/6: Dinamo Brest vs FC Minsk

- 19h00 ngày 3/6: Belshina Bobruisk vs Gomel

- 22h00 ngày 3/6: FC Smorgon vs Energetik-BGU

Lịch thi đấu China Super League hôm nay 3/6

- 16h30 ngày 3/6: Shanghai Port vs Chengdu Rongcheng

- 18h35 ngày 3/6: Henan Songshan Longmen vs Meizhou Hakka

- 18h35 ngày 3/6: Shandong Taishan vs Dalian Pro

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine hôm nay 3/6

- 21h00 ngày 3/6: FC Kolos Kovalivka vs FC Lviv

- 21h00 ngày 3/6: FC Minaj vs Zorya

- 21h00 ngày 3/6: Metalist 1925 vs Dynamo Kyiv

- 21h00 ngày 3/6: Metalist Kharkiv vs Chornomorets Odessa

- 21h00 ngày 3/6: Rukh Lviv vs FC Olexandriya

- 21h00 ngày 3/6: SC Dnipro-1 vs Kryvbas

- 21h00 ngày 3/6: Veres Rivne vs Inhulets Petrove

- 21h00 ngày 3/6: Vorskla vs Shakhtar Donetsk

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển hôm nay 3/6

- 20h00 ngày 3/6: IFK Gothenburg vs Mjaellby

- 22h30 ngày 3/6: IFK Norrkoeping vs Brommapojkarna

- 00h00 ngày 4/6: AIK vs Kalmar FF

- 00h00 ngày 4/6: Elfsborg vs Djurgaarden

- 00h00 ngày 4/6: Halmstads BK vs Hammarby IF

- 00h00 ngày 4/6: IFK Gothenburg vs Mjaellby

- 00h00 ngày 4/6: IFK Norrkoeping vs Brommapojkarna

- 00h00 ngày 4/6: Malmo FF vs Degerfors

- 00h00 ngày 4/6: Sirius vs Vaernamo

- 00h00 ngày 4/6: Varbergs BoIS FC vs Haecken

Lịch thi đấu VĐQG Brazil hôm nay 3/6

- 02h00 ngày 4/6: Fortaleza vs Bahia

- 04h30 ngày 4/6: America MGvs Corinthians

- 04h30 ngày 4/6: Athletico Paranaense vs Botafogo FR

- 04h30 ngày 4/6: Cruzeiro vs Atletico MG

- 07h00 ngày 4/6: Santos FC vs Internacional

Lịch thi đấu VĐQG Argentina hôm nay 3/6

- 00h00 ngày 4/6: Belgrano vs Velez Sarsfield

- 02h30 ngày 4/6: River Plate vs Defensa y Justicia

- 05h00 ngày 4/6: Central Cordoba de Santiago vs CA Huracan

- 05h00 ngày 4/6: Rosario Central vs Instituto Cordoba

- 07h30 ngày 4/6: Racing Club vs Banfield

- 21h00 ngày 4/6: Union vs Gimnasia LP

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập hôm nay 3/6

- 00h00 ngày 4/6: El Geish vs Smouha SC

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador hôm nay 3/6

- 03h00 ngày 4/6: Mushuc Runa vs Orense

- 06h00 ngày 4/6: Barcelona SC vs Emelec

Lịch thi đấu VĐQG Peru hôm nay 3/6

- 03h00 ngày 4/6: Deportivo Municipal vs Alianza Atletico

- 06h00 ngày 4/6: Binacional vs Carlos A. Mannucci

- 08h30 ngày 4/6: Deportivo Garcilaso vs Union Comercio

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay hôm nay 3/6

- 03h30 ngày 4/6: Sportivo Ameliano vs Club General Caballero JLM

- 06h00 ngày 4/6: Nacional Asuncion vs Tacuary

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ hôm nay 3/6

- 02h30 ngày 4/6: New York City FC vs New England Revolution

- 03h30 ngày 4/6: Seattle Sounders FC vs Portland Timbers

- 06h30 ngày 4/6: Columbus Crew vs Charlotte

- 06h30 ngày 4/6: FC Cincinnati vs Chicago Fire

- 06h30 ngày 4/6: Inter Miami CF vs DC United

- 06h30 ngày 4/6: New York Red Bulls vs Orlando City

- 06h30 ngày 4/6: Philadelphia Union vs CF Montreal

- 07h30 ngày 4/6: Austin FC vs Real Salt Lake

- 07h30 ngày 4/6: FC Dallas vs Nashville SC

- 07h30 ngày 4/6: Minnesota United vs Toronto FC

- 07h30 ngày 4/6: St. Louis City vs Houston Dynamo

- 08h30 ngày 4/6: Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes

- 09h30 ngày 4/6: Vancouver Whitecaps vs Sporting Kansas City

Văn Hải