Lịch thi đấu bóng đá mới nhất hôm nay 28/5 và rạng sáng 29/5

Lịch thi đấu bóng đá mới nhất hôm nay 26/5 và rạng sáng 27/5 được cập nhật trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu V-League hôm nay 28/5

- 18h00 ngày 28/5: Thanh Hóa vs Viettel (FPT Play)

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 28/5

- 22h30 ngày 28/5: Arsenal vs Wolves

- 22h30 ngày 28/5: Aston Villa vs Brighton

- 22h30 ngày 28/5: Brentford vs Man City

- 22h30 ngày 28/5: Chelsea vs Newcastle

- 22h30 ngày 28/5: Crystal Palace vs Nottingham Forest

- 22h30 ngày 28/5: Everton vs Bournemouth

- 22h30 ngày 28/5: Leeds United vs Tottenham

- 22h30 ngày 28/5: Leicester vs West Ham

- 22h30 ngày 28/5: Man United vs Fulham

- 22h30 ngày 28/5: Southampton vs Liverpool

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 28/5

- 00h00 ngày 29/5: Almeria vs Valladolid

- 00h00 ngày 29/5: A.Bilbao vs Elche

- 00h00 ngày 29/5: Atletico vs Sociedad

- 00h00 ngày 29/5: Barcelona vs Mallorca

- 00h00 ngày 29/5: Cadiz vs Celta Vigo

- 00h00 ngày 29/5: Getafe vs Osasuna

- 00h00 ngày 29/5: Girona vs Real Betis

- 00h00 ngày 29/5: Valencia vs Espanyol

- 00h00 ngày 29/5: Vallecano vs Villarreal

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 28/5

- 01h45 ngày 28/5: Inter vs Atalanta

- 17h30 ngày 28/5: Verona vs Empoli

- 20h00 ngày 28/5: Bologna vs Napoli

- 20h0 ngày 28/5: Monza vs Lecce

- 23h00 ngày 28/5: Lazio vs Cremonese

- 01h45 ngày 29/5: Juventus vs AC Milan

Lịch thi đấu World Cup U20 hôm nay 28/5

- 01h00 ngày 29/5: Bảng E - U20 Tunisia vs U20 Uruguay

- 01h00 ngày 29/5: Bảng E - U20 Iraq vs U20 Anh

- 04h00 ngày 29/5: Bảng F - U20 Hàn Quốc vs U20 Gambia

- 04h00 ngày 29/5: Bảng F - U20 Honduras vs U20 Pháp

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan hôm nay 28/5

- 19h30 ngày 28/5: AZ Alkmaar vs PSV

- 19h30 ngày 28/5: Cambuur vs RKC Waalwijk

- 19h30 ngày 28/5: FC Groningen vs Sparta Rotterdam

- 19h30 ngày 28/5: FC Twente vs Ajax

- 19h30 ngày 28/5: FC Utrecht vs FC Emmen

- 19h30 ngày 28/5: FC Volendam vs Excelsior

- 19h30 ngày 28/5: Feyenoord vs Vitesse

- 19h30 ngày 28/5: Fortuna Sittard vs NEC Nijmegen

- 19h30 ngày 28/5: SC Heerenveen vs Go Ahead Eagles

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 28/5

21h15 ngày 28/5: Racing Santander vs Cartagena

21h15 ngày 28/5: Sporting Gijon vs Ponferradina

Lịch thi đấu K League 1 hôm nay 28/5

14h30 ngày 28/5: FC Seoul vs Gangwon FC

16h00 ngày 28/5: Suwon FC vs Gwangju FC

17h00 ngày 28/5: Ulsan Hyundai vs Daejeon Citizen

Lịch thi đấu J League 1 hôm nay 28/5

12h00 ngày 28/5: Albirex Niigata vs Gamba Osaka

12h00 ngày 28/5: Cerezo Osaka vs Yokohama FC

12h00 ngày 28/5: Yokohama F.Marinos vs Avispa Fukuoka

15h00 ngày 28/5: Kawasaki Frontale vs Kashiwa Reysol

Lịch thi đấu Hạng 2 Bồ Đào Nha hôm nay 28/5

17h00 ngày 28/5: Oliveirense vs Leixoes

21h30 ngày 28/5: Trofense vs Mafra

21h30 ngày 28/5: Vilafranquense vs BSAD

21h30 ngày 28/5: Nacional vs Academico Viseu

00h00 ngày 29/5: Farense vs Tondela

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức hôm nay 28/5

20h30 ngày 28/5: Greuther Furth vs Darmstadt

20h30 ngày 28/5: Hannover 96 vs Holstein Kiel

20h30 ngày 28/5: Hansa Rostock vs Eintracht Braunschweig

20h30 ngày 28/5: Jahn Regensburg vs FC Heidenheim

20h30 ngày 28/5: Kaiserslautern vs Fortuna Dusseldorf

20h30 ngày 28/5: Magdeburg vs Arminia Bielefeld

20h30 ngày 28/5: Paderborn vs 1. FC Nuremberg

20h30 ngày 28/5: Sandhausen vs Hamburger SV

20h30 ngày 28/5: St. Pauli vs Karlsruher SC

Lịch thi đấu Singapore Premier League hôm nay 28/5

17h00 ngày 28/5: Tanjong Pagar United FC vs Hougang United FC

17h00 ngày 28/5: Brunei DPMM vs Tampines Rovers FC

Lịch thi đấu China Super League hôm nay 28/5

16h30 ngày 28/5: Qingdao Hainiu vs Shandong Taishan

16h30 ngày 28/5: Zhejiang Professional vs Beijing Guoan

18h35 ngày 28/5: Dalian Pro vs Tianjin Jinmen Tiger

18h35 ngày 28/5: Shanghai Shenhua vs Henan Songshan Longmen

18h35 ngày 28/5: Shenzhen FC vs Meizhou Hakka

Lịch thi đấu VĐQG Croatia hôm nay 28/5

22h00 ngày 28/5: Hajduk Split vs Sibenik

00h15 ngày 29/5: Dinamo Zagreb vs HNK Gorica

Lịch thi đấu VĐQG Bosnia hôm nay 28/5

- 22h00 ngày 28/5: FK Leotar vs Siroki Brijeg

- 22h00 ngày 28/5: FK Sarajevo vs Igman Konjic

- 22h00 ngày 28/5: FK Tuzla City vs Zrinjski Mostar

- 22h00 ngày 28/5: Posusje vs FK Velez Mostar

- 22h00 ngày 28/5: Sloboda Tuzla vs Zeljeznicar

- 22h00 ngày 28/5: Sloga Doboj vs Borac Banja Luka

Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan hôm nay 28/5

- 20h00 ngày 28/5: FK Neftchi vs Sabah FK

- 22h30 ngày 28/5: Qarabag vs Turan Tovuz

Lịch thi đấu VĐQG Brazil hôm nay 28/5

02h00 ngày 29/5: Internacional vs Bahia

02h00 ngày 29/5: Corinthians vs Fluminense

04h30 ngày 29/5: Bragantino vs Santos FC

04h30 ngày 29/5: Atletico MG vs Palmeiras

05h00 ngày 29/5: Botafogo FR vs America MG

Lịch thi đấu VĐQG Argentina hôm nay 28/5

00h00 ngày 29/5: Barracas Central vs San Lorenzo de Almagro

02h30 ngày 29/5: Defensa y Justicia vs Racing Club

02h30 ngày 29/5: Talleres vs Argentinos Juniors

05h00 ngày 29/5: Boca Juniors vs Tigre

07h30 ngày 29/5: Newell's Old Boys vs Godoy Cruz Antonio Tomba

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ hôm nay 28/5

02h00 ngày 29/5: Sporting Kansas City vs Portland Timbers

07h30 ngày 29/5: Nashville SC vs Columbus Crew

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador hôm nay 28/5

01h00 ngày 29/5: Aucas vs Deportivo Cuenca

03h30 ngày 29/5: Independiente del Valle vs LDU de Quito

06h00 ngày 29/5: El Nacional vs Barcelona SC

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia hôm nay 28/5

02h00 ngày 29/5: Always Ready vs The Strongest

04h30 ngày 29/5: Nacional Potosi vs Guabira

06h30 ngày 29/5: Universitario de Vinto vs Real Santa Cruz

Lịch thi đấu VĐQG Peru hôm nay 28/5

01h00 ngày 29/5: Union Comercio vs Asociacion Deportiva Tarma

03h30 ngày 29/5: CD UT Cajamarca vs Universitario de Deportes

06h00 ngày 29/5: Sport Huancayo vs Sporting Cristal

06h30 ngày 29/5: Carlos A. Mannucci vs FBC Melgar

08h30 ngày 29/5: Alianza Lima vs Binacional

Lịch thi đấu VĐQG Iceland hôm nay 28/5

00h00 ngày 29/5: Fylkir vs IBV Vestmannaeyjar

02h15 ngày 29/5: KR Reykjavik vs Stjarnan

02h15 ngày 29/5: FH Hafnarfjordur vs HK Kopavogs

