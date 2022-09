Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 27/9 và rạng sáng 28/9

(VTC News) -

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam hôm nay 27/9

19h ngày 27/9: Việt Nam vs Ấn Độ (VTV6)

Lịch thi đấu Hạng nhất QG hôm nay 27/9

16h ngày 27/9: Huế vs Bà Rịa Vũng Tàu

17h ngày 27/9: Long An vs Phú Thọ

Lịch thi đấu UEFA Nations League hôm nay 27/9

1h45 ngày 28/9: CH Ai Len vs Armenia

1h45 ngày 28/9: Ukraine vs Scotland

1h45 ngày 28/9: Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

1h45 ngày 28/9: Thụy Sỹ vs CH Czech

1h45 ngày 28/9: Hy Lạp vs Bắc Ireland

1h45 ngày 28/9: Kosovo vs Đảo Síp

1h45 ngày 28/9: Thụy Điển vs Slovenia

1h45 ngày 28/9: Albania vs Iceland

1h45 ngày 28/9: Na Uy vs Serbia

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế hôm nay 27/9

15h ngày 27/9: Brunei vs Lào

18h45 ngày 27/9: Nepal vs Bangladesh

18h ngày 27/9: Hàn Quốc vs Cameroon

18h55 ngày 27/9: Nhật Bản vs Ecuador

20h ngày 27/9: Nam Phi vs Botswana

20h ngày 27/9: Indonesia vs Curaçao

21h30 ngày 27/9: Senegal vs Iran

22h ngày 27/9: UAE vs Venezuela

23h ngày 27/9: Bahrain vs Panama

23h ngày 27/9: Uruguay vs Canada

0h ngày 28/9: Libya vs Tanzania

0h ngày 28/9: Qatar vs Chile

1h ngày 28/9: Saudi Arabia vs Mỹ

1h ngày 28/9: Bờ Biển Ngà vs Guinea

1h ngày 28/9: Uzbekistan vv Costa Rica

1h ngày 28/9: Ai Cập vs Liberia

1h30 ngày 28/9: Brazil vs Tunisia

2h ngày 28/9: Burkina Faso vs Comoros

2h ngày 28/9: Algeria vs Nigeria

2h ngày 28/9: Paraguay vs Morocco

2h: ngày 28/9: Malta vs Israel

7h ngày 28/9: Jamaica vs Argentina

7h ngày 28/9: Peru vs El Salvador

8h ngày 28/9: Honduras vs Guatemala

9h ngày 28/9: Mexico vs Colombia

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 27/9

17h ngày 27/9: Inegolspor vs Agri 1970 Spor

18h30 ngày 27/9: Ankaraspor vs Kepez Belediye Antalya

19h ngày 27/9: Kocaelispor vs Ayvalikgucu Belediyespor

19h ngày 27/9: Soma Spor Dernegi vs Efeler 09

21h30 ngày 27/9: Balikesirspor vs Yeni Altindag Belediyespor

23h ngày 27/9: 1922 Konyaspor vs Karakopru Belediyespor

23h ngày 27/9: Adiyamanspor vs Bartinspor

23h ngày 27/9: Diyarbakir FK AS 1977 vs Kars 36 Spor

23h ngày 27/9: Nazilli Belediyespor vs Sile Yildizspor

23h ngày 27/9: Kirklarelispor vs Siirt Il Ozel Idaresispor

23h ngày 27/9: Kirsehir Belediyespor vs Kilis Belediyespor

23h ngày 27/9: Zonguldak Komurspor vs Gumushanespor

23h ngày 27/9: Afjet Afyonspor vs Eynesil Belediyespor

Lịch thi đấu VĐQG Brazil hôm nay 27/9

7h ngày 28/9: Santos FC vs Athletico Paranaense

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Argentina hôm nay 27/9

2h ngày 28/9: TK Banfield vs Godoy Cruz Antonio Tomba

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ hôm nay 27/9

9h ngày 28/9: Seattle Sounders FC vs FC Cincinnati

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile hôm nay 27/9

4h ngày 28/9: TK Union Espanola vs Antofagasta

6h30 ngày 28/9: TK Atletico Nublense vs Huachipato

Lịch thi đấu VĐQG Colombia hôm nay 27/9

7h ngày 28/9: Deportivo Pasto vs Cortulua

Lịch thi đấu VĐQG Wales hôm nay 27/9

1h45 ngày 28/9: Caernarfon vs Connah's Quay

1h45 ngày 28/9: Flint Town United Football Club vs The New Saints

1h45 ngày 28/9: Haverfordwest vs Cardiff Met University

1h45 ngày 28/9: Newtown Association Football Club vs Bala Town

1h45 ngày 28/9: Penybont vs Pontypridd Town

2h ngày 28/9: Aberystwyth vs Airbus UK Broughton