VTC News cập nhật lịch bóng đá mới nhất hôm nay 26/12 và sáng mai 27/12. Độc giả theo dõi lịch thi đấu bóng đá với các trận đấu hấp dẫn nhất của các giải đấu hàng đầu thế giới tại đây.

Tâm điểm của lịch bóng đá hôm nay 26/12 là các trận đấu của V.League và Ngoại Hạng Anh. Người hâm mộ quan tâm tới trận đấu Công an Hà Nội vs Bình Dương, Man Utd vs Aston Villa.

Lịch thi đấu V.League hôm nay 26/12

- 18h00 ngày 26/12: Khánh Hòa vs SLNA

- 19h15 ngày 26/12: CAHN vs Bình Dương

- 19h15 ngày 26/12: TP.HCM vs Hà Tĩnh

- 19h30 ngày 26/12: Newcastle United vs Nottingham Forest.

- 22h00 ngày 26/12: Sheffield United vs Luton Town.

- 22h00 ngày 26/12: AFC Bournemouth vs Fulham.

- 00h30 ngày 27/12: Burnley vs Liverpool.

- 03h00 ngày 27/12: Man Utd vs Aston Villa.

Man Utd chạm trán Aston Villa. (Ảnh: Getty Images)

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ hôm nay 26/12

- 19h30 ngày 26/12: Genk vs Royal Antwerp

- 22h00 ngày 26/12: Kortrijk vs Gent

- 22h00 ngày 26/12: Oud-Heverlee Leuven vs Eupen

- 00h30 ngày 27/12: Westerlo vs RWD Molenbeek

- 02h45 ngày 27/12: Club Brugge vs Union St.Gilloise

Lịch thi đấu VĐQG Scotland hôm nay 26/12

- 22h00 ngày 26/12: Dundee FC vs Celtic

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh hôm nay 26/12

- 19h30 ngày 26/12: Preston North Endvs Leeds United

- 20h00 ngày 26/12: Millwall vs Queens Park

- 22h00 ngày 26/12: Rotherham United vs Middlesbrough

- 22h00 ngày 26/12: Southampton vs Swansea

- 22h00 ngày 26/12: Watford vs Bristol City

- 22h00 ngày 26/12: West Brom vs Norwich City

- 22h00 ngày 26/12: Cardiff City vs Plymouth Argyle

- 22h00 ngày 26/12: Coventry City vs Sheffield Wednesday

- 22h00 ngày 26/12: Huddersfield vs Blackburn Rovers

- 22h00 ngày 26/12: Hull City vs Sunderland

- 00h15 ngày 27/12: Birmingham City vs Stoke City

- 02h45 ngày 27/12: Ipswich Town vs Leicester

Lịch thi đấu Serie B hôm nay 26/12

- 18h30 ngày 26/12: AC Reggiana vs Catanzaro

- 21h00 ngày 26/12: Ascoli vs Cittadella

- 21h00 ngày 26/12: Cosenza vs Como

- 21h00 ngày 26/12: FeralpiSalo vs Venezia

- 21h00 ngày 26/12: Lecco vs Sudtirol

- 21h00 ngày 26/12: Brescia vs Parma

- 21h00 ngày 26/12: Spezia vs Modena

- 21h00 ngày 26/12: Ternana vs Pisa

- 00h00 ngày 27/12: Palermo vs Cremonese

- 02h30 ngày 27/12: Sampdoria vs Bari

Lịch thi đấu VĐQG Ấn Độ hôm nay 26/12

- 21h30 ngày 26/12: Punjab FC vs Odisha FC

Lịch thi đấu VĐQG Wales hôm nay 26/12

- 21h30 ngày 26/12: Cardiff Met University vs Penybont

- 21h30 ngày 26/12: Colwyn Bay vs Bala Town

- 21h30 ngày 26/12: Haverfordwest vs Barry Town

- 21h30 ngày 26/12: Newtown vs Connah's Quay

- 21h30 ngày 26/12: Pontypridd Town vs Aberystwyth

- 21h30 ngày 26/12: TNS vs Caernarfon

Lịch thi đấu VĐQG Ả Rập Xê Út hôm nay 26/12

- 01h00 ngày 27/12: Al Ittihad vs Al Nassr FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Ả Rập Xê Út hôm nay 26/12

- 19h00 ngày 26/12: Al Adalh vs Al Ain

- 19h30 ngày 26/12: Al Jabalain vs Al Safa

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập hôm nay 26/12

- 00h00 ngày 27/12: Al-Ittihad Alexandria vs Pharco FC

Lịch thi đấu VĐQG Israel hôm nay 26/12

- 00h00 ngày 27/12: Maccabi Netanya vs FC Ashdod

- 00h45 ngày 27/12: Hapoel Jerusalem vs Hapoel Tel Aviv

- 01h00 ngày 27/12: Hapoel Beer Sheva vs Hapoel Haifa